Правительство не будет выплачивать компенсацию Нафтогазу - Кистион

Нынешний уровень прибыли НАК "Нафтогаза" исключает выплату любой компенсации компании за поставки природного газа населению по так называемой специальной цене.

Об этом идёт речь на Правительственном портале.

"Чистая прибыль НАК "Нафтогаз Украины" в 2016 году составила 22,5 миллиарда гривень, что по сравнению с предыдущим годом в разы больше (минус 36,3 миллиарда гривень в 2015 году). Такие доходы свидетельствуют, что экономически обоснованных затрат компания не несет", - заявляет Владимир Кистион.

"Компания не несет никаких экономически обоснованных потерь от возложения на неё обязанностей поставлять газ населению по специальной цене - 4942 гривень за 1000 кубометров", - добавляет он.

По словам вице-премьер-министр Украины, на этапе реформирования украинской экономики, результатом которого должен стать рост доходов украинских граждан, возложение на Нафтогаз специальных обязанностей является оправданным шагом правительства. А компенсация при таком уровне прибыли просто невозможна .

Как отмечается, Кабмин обжалует решение Окружного административного суда Киева о компенсации "Нафтогазу" убытков от поставок газа для населения.

Напомним, в проекте бюджета было заложено 31,5 миллиарда компенсации "Нафтогазу" разницы цены на газ.