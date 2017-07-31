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ГФС увеличила сборы ЕСВ, НДФЛ и военного сбора на треть за 1-е полугодие
11:55 31.07.2017 |
Государственная фискальная служба сообщила, что уплата ЕСВ, налога на доходы физических лиц и военного сбора выросла на треть за 1-е полугодие.
Об этом говорится в сообщении службы, передают Українські Новини.
В течение 1-го полугодия 2017 года в сводный бюджета поступило 77,7 млрд гривен налога на доходы физических лиц.
Сообщается, что доход увеличился на 35,4%, или на 20,3 млрд гривен, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, в 2016 году поступления составляли 57,4 млрд гривен.
"В июне налога на доходы физических лиц было уплачено 15,3 млрд гривен. Этот показатель на 37,4% превышает аналогичный период прошлого года", - сообщил директор Департамента доходов и сборов с физических лиц ГФС Павел Дроняк.
Кроме того, в поддержку армии плательщики перечислили почти 6,9 млрд гривен военного сбора. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уплата этого сбора выросла на 31,9%, или почти на 1,7 млрд гривен, из них в июне в государственный бюджет поступило 1,3 млрд гривен военного сбора, что на 36,2% больше, чем в июне 2016 года.
Единого взноса на общеобязательное социальное страхование обеспечено в сумме 84,3 млрд гривен.
Этот показатель на 22 млрд гривен превышает поступления соответствующего периода прошлого года, в июне единый взнос был уплачен в сумме почти 16,7 млрд гривен, что на 5 млрд гривен больше июня прошлого года.
Как сообщали Українські Новини, ЕСВ средствами программного обеспечения автоматически распределяется ГФС по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с определенными пропорциями и перечисляется по назначению - на счета в Государственной казначейской службе на имя фондов соцстраха и пенсионного страхования.
ГФС собрала 38,8 млрд гривен единого соцвзноса в январе-марте текущего года.
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