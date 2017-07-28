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Реальная зарплата в Украине в июне возросла на 18,9% - Госстат
17:44 28.07.2017 |
Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в июне по сравнению с маем 2017 года возросла на 7,6%, в годовом измерении - на 37,9%, составив 7360 грн, тогда как в мае - 6840 грн, апреле - 6659 грн, марте - 6752 грн, феврале - 6209 грн, январе - 6008 грн.
По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июне текущего года по сравнению с июнем 2016 года наблюдался в Тернопольской (на 49,9%), Херсонской (на 48,4%), Черновицкой (на 47,9%), Полтавской (на 47,8%), Винницкой (на 46,9%), Ивано-Франковской (на 46,7%), Закарпатской (на 46,3%), Хмельницкой (на 45,3%) областях.
В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения АТО) рост заработной платы составил 35,8% и 27,9% соответственно, в г.Киеве - 29,7%.
Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в г.Киеве -11091 грн, самый низкий - в Кировоградской области - 5938 грн.
Средняя заработная плата населения Украины в июне, гривен:
|июнь
|июнь в % к маю
|Средняя
|7 360
|107,6
|Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства
|5 952
|98,2
|- из них сельское хозяйство
|5 564
|94,8
|Промышленность
|7 637
|104,8
|- Добывающая промышленность
|9 685
|101,4
|- из него добыча каменного, бурого угля и торфа
|9 412
|98,4
|- Обрабатывающая промышленность
|7 396
|106,5
|- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия
|6 756
|104,9
|- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви
|5 483
|103,5
|- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность
|6 470
|104,1
|- производство кокса, продуктов нефтепереработки
|8 802
|104,5
|- химическое производство
|7 649
|106,5
|- производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|13 119
|96,1
|- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий
|6 738
|101,3
|- металлургия и обработка металла
|8 548
|107,1
|- производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|12 136
|156,4
|- производство электрического и электронного оборудования
|7 038
|104,1
|- производство машин и оборудования
|6 810
|102,1
|- производство транспортного оборудования
|7 798
|111,9
|- производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|7 051
|107,0
|- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|8 202
|102,1
|- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами
|5 128
|101,4
|Строительство
|6 043
|101,5
|Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления
|7 689
|105,8
|Транспорт и связь
|7 587
|103,1
|- наземный и трубопроводный транспорт
|6 669
|99,6
|- водный транспорт
|8 562
|117,1
|- авиационный транспорт
|30 836
|104,8
|- складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|8 822
|106,0
|- почтовая и курьерская деятельность
|3 646
|96,9
|Временное размещение и организация питания
|5 053
|102,2
|Информация и телекоммуникации
|11 446
|100,1
|Финансовая деятельность
|12 372
|98,8
|Операции с недвижимостью
|6 022
|102,4
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|9 969
|103,2
|- из них исследования и разработки
|8 048
|102,8
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|5 583
|102,7
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|9 693
|117,8
|Образование
|7 151
|124,8
|Здравоохранение и социальная помощь
|5 297
|108,2
|- из них здравоохранение
|5 374
|108,6
|Искусство, спорт, развлечения и отдых:
|6 837
|89,0
|- деятельность в сфере отдыха и развлечений, культуры и спорта
|6 159
|112,0
|- функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры
|5 666
|105,0
|Предоставление других услуг
|6 406
|102,4
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