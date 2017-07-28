Реальная зарплата в Украине в июне возросла на 18,9% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в июне 2017 года увеличилась на 18,9% по сравнению с июнем-2016 и на 5,8% по сравнению с маем-2017, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в июне по сравнению с маем 2017 года возросла на 7,6%, в годовом измерении - на 37,9%, составив 7360 грн, тогда как в мае - 6840 грн, апреле - 6659 грн, марте - 6752 грн, феврале - 6209 грн, январе - 6008 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июне текущего года по сравнению с июнем 2016 года наблюдался в Тернопольской (на 49,9%), Херсонской (на 48,4%), Черновицкой (на 47,9%), Полтавской (на 47,8%), Винницкой (на 46,9%), Ивано-Франковской (на 46,7%), Закарпатской (на 46,3%), Хмельницкой (на 45,3%) областях.

В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения АТО) рост заработной платы составил 35,8% и 27,9% соответственно, в г.Киеве - 29,7%.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в г.Киеве -11091 грн, самый низкий - в Кировоградской области - 5938 грн.

Средняя заработная плата населения Украины в июне, гривен: