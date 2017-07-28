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Задолженность по выплате зарплаты увеличилась на 3,1%
07:41 28.07.2017 |
Задолженность по выплате заработной платы в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) по состоянию на 1 июля 2017 г. составила 2 млрд 391,3 млн гривен. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).
Отметим, что задолженность по выплате зарплаты в мае 2017 г. составила 2 млрд 320,2 млн грн. Таким образом, за июнь 2017 г. она увеличилась на 3,1% (или 71,1 млн грн) по сравнению с предыдущим месяцем. При этом задолженность экономически активных предприятий составляет 1 млрд 319,2 млн грн (55,2% от всей суммы задолженности).
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