Задолженность по выплате зарплаты увеличилась на 3,1%

Задолженность по выплате заработной платы в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) по состоянию на 1 июля 2017 г. составила 2 млрд 391,3 млн гривен. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

Отметим, что задолженность по выплате зарплаты в мае 2017 г. составила 2 млрд 320,2 млн грн. Таким образом, за июнь 2017 г. она увеличилась на 3,1% (или 71,1 млн грн) по сравнению с предыдущим месяцем. При этом задолженность экономически активных предприятий составляет 1 млрд 319,2 млн грн (55,2% от всей суммы задолженности).

Основная доля общей суммы долга приходится на промышленность (77,1%). Наибольшая задолженность (более половины от общей суммы долга) сформировалась в Луганской, Донецкой и Харьковской областях - 524 млн 271 тыс. грн (22,7%), 459 млн 700 тыс. грн (19,2%) и 248 млн 231 тыс. грн (10,4%) соответственно.