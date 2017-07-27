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Украина ведет переговоры с 22 странами по экспорту продукции животного происхождения
19:36 27.07.2017 |
Право экспорта продуктов питания животного происхождения за 2017 год получило 61 украинское предприятие, вследствие чего перечень экспортеров этой продукции расширился до 728 агропроизводителей из Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
"В 2017 году благодаря совместным усилиям государства и бизнеса произошло расширение географии экспортных поставок продукции животного происхождения. В частности, количество украинских предприятий, которые получили право экспорта пищевых продуктов животного происхождения, увеличилось до 728", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, отечественные производители за 2016-2017 годы открыли и возобновили экспорт на рынки ЕС (молочные продукты), КНР (молочные продукты, говядина), Израиля (столовое яйцо, корма для домашних животных), Объединенных Арабских Эмиратов (мясо птицы и продукты из него, говядина, мясо овец и продукты из него), Королевства Саудовская Аравия (мясо птицы и продукты из него), Египта (говядина), Гонконга (столовое яйцо), Черногории (мясо птицы, мед), Сербии (мясо птицы), Боснии и Герцеговины (мясо птицы), Ливана и Танзании (мясо птицы и продукты из него).
По состоянию на сегодня право экспорта на рынки ЕС имеют 281 украинское предприятие, из которых 100 производят продукты питания.
Ведомство ведет переговоры с 22 странами относительно возможности поставок отечественной продукции животного происхождения на их рынки, добавила пресс-служба.
Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной промышленности и продовольствия, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно были зерновые культуры, растительное масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта, 7 миллиардов долларов), Евросоюза (27,5%, 4,2 миллиарда долларов), Африки (15,7%, 2,4 миллиарда долларов), СНГ (7,7%, 1,2 миллиарда долларов), а также США (0,9%, 45 миллионов долларов).
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