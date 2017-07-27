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Минюст планирует передать тюремные земли агрохолдингам
17:52 27.07.2017 |
Министерство юстиции планирует передавать земли учреждений пенитенциарной системы в долгосрочную аренду стратегическим аграрным предприятиям, а полученные средства направлять в модернизацию системы. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.
"Хозяйство пенитенциарной системы Украины велико. Однако достижения 25-летнего существования системы - достаточно негативны. Далеко от Советского Союза мы не ушли, кроме того, что некоторые руководители предприятий, которые существуют в учреждениях исполнения наказания, стали этакими горе-бизнесменами, которые работают на себя и проводят различные сделки", - сказал Чернышев.
По его словам, сегодня в подчинении пенитенциарной службы есть около 39 тыс. га земли разного качества в разных регионах Украины.
"Есть определенная идея, которую мы неоднократно обсуждали с министром юстиции Павлом Петренко. Если правительство одобрит нашу концепцию, то мы планируем отдать земли в долгосрочную аренду, примерно на 5-10 лет, стратегическим аграрным предприятиям, которые знают, как качественно обрабатывать землю и получать результат. Зато полученные средства направлять в систему и использовать для модернизации", - рассказал замминистра.
Относительно же предприятий, добавляет Чернышев, то сейчас в системе работает более сотни учреждений, большинство из которых, к сожалению, убыточны.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины 7 июня 2017 г. принял постановление, которым обязал сдавать государственные земли в аренду исключительно через аукционы.
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