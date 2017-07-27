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Кабмин разработал схему определения "глубины" бедности украинцев
14:31 27.07.2017 |
Министерство социальной политики, Министерство экономического развития и торговли, Министерство финансов, Государственная служба статистики и Национальная академия наук (НАНУ) утвердили методику комплексной оценки бедности.
Об этом говорится в совместном приказе ведомств, передают Українськi Новини.
Отмечается, что методика разработана на исполнение стратегии преодоления бедности.
Методика предусматривает определение 3 групп критериев оценки бедности.
1-я группа (основные монетарные критерии бедности): совокупные эквивалентные расходы лица ниже 75% медианного уровня среднедушевых эквивалентных совокупных расходов; совокупные эквивалентные расходы лица ниже фактического (расчетного) прожиточного минимума в среднем на душу населения; общие эквивалентные доходы лица ниже фактического прожиточного минимума в среднем на душу населения; общие эквивалентные доходы лица ниже законодательно установленного прожиточного минимума в расчете на месяц в среднем на одного человека.
Для основных монетарных критериев бедности рассчитываются следующие показатели: совокупный дефицит дохода бедного населения; средний дефицит дохода бедного населения; глубина бедности.
2-я группа (другие монетарные критерии бедности): эквивалентные расходы лица ниже черты бедности, определенной Организацией Объединенных Наций (ООН) для стран Центральной и Восточной Европы как гривневый эквивалент 5,05 доллара в соответствии с паритетом покупательной способности; среднедушевые эквивалентные доходы лица ниже 60% медианного уровня среднедушевых эквивалентных доходов по шкале эквивалентности Европейского Союза.
3-я группа (немонетарный критерий бедности): наличие в домохозяйствах из-за нехватки средств 4 из 9 признаков депривации (сокращение либо полное лишение возможности удовлетворять основные потребности).
По методологии ЕС к признакам депривации относятся: наличие в домохозяйства задолженности по выплате ипотечного кредита или арендных платежей, счетов за коммунальные платежи, платежи за приобретение товаров и услуг на выплату или других платежей по кредитам; неспособность домохозяйства оплатить недельный ежегодный отпуск вдали от дома; неспособность платить за поддержание надлежащей температуры в жилище; неспособность платить за потребление блюд с мясом, курятиной, рыбой (или их вегетарианским эквивалентом) через день; неспособность платить неожиданные финансовые расходы за счет собственных ресурсов (в размере законодательно установленного прожиточного минимума в расчете на месяц в среднем на одного человека); неспособность позволить себе иметь телефон (в том числе мобильный); неспособность позволить себе иметь цветной телевизор; неспособность позволить себе иметь стиральную машину; неспособность позволить себе иметь автомобиль.
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