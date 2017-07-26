Доля аграрной продукции в украинском экспорте составила 43% - Минагропрод

Украина за первые шесть месяцев текущего года увеличила выручку от экспорта сельскохозяйственной продукции на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,77 млрд долл., что составляет 42,5% от общего украинского экспорта, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя главы ведомства Ольгу Трофимцеву.

«Официальная статистика за первые шесть месяцев текущего года дает нам возможность для оптимистических прогнозов по годовой стоимости аграрного и пищевого экспорта. Внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса за январь-июнь 2017 года достиг 10,903 млрд долл., или 25,2% всего внешнеторгового оборота Украины. При этом экспорт продукции аграрного сектора за указанный период составил 8,771 млрд долл., или 42,5% от общего экспорта Украины», - цитирует пресс-служба Трофимцеву.

Согласно сообщению, за отчетный период основными товарными группами в украинском экспорте сельхозпродукции стали зерновые культуры (37,8%), подсолнечное масло (27,9%) и семена масличных культур (8%). При этом пресс-служба отметила увеличение доли переработанной пищевой продукции и определенных нишевых продуктов.

По данным пресс-службы, активнее всего украинская аграрная продукция поставлялась на рыки Азии (40,4%), ЕС (31,6%) и Африки (17,9%). В пятерку крупнейших покупателей украинской сельхозпродукции вошли Индия (1,034 млрд долл.), Египет (862,05 млн долл.), Нидерланды (588,5 млн долл.), Испания (584,3 млн долл.) и Турция (485,2 млн долл.).

Согласно сообщению, импорт аграрной продукции в Украину в первом полугодии составил 2,132 млрд долл., или 9,4% от общего импорта Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 млрд долл. (42,5% всего экспорта Украины). Главными продуктами экспорта традиционно были зерновые культуры, растительное масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта, 7 млрд долл.), Евросоюза (27,5%, 4,2 млрд долл.), Африки (15,7%, 2,4 млрд долл.), СНГ (7,7%, 1,2 млрд долл.), а также США (0,9%, 45 млн долл.).