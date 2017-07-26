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Решение апелляционного суда по делу о по возврате России $3 млрд ожидается в конце января 2018, - источник
19:22 26.07.2017 |
Решение английского апелляционного суда по делу о по возврате Украиной России 3 млрд долларов ожидается в конце января 2018 года.
Об этом Українським новинам сообщил источник в правительстве, знакомый с решением Высокого суда Лондона от 26 июля.
"Решение будет в конце января следующего года", - сказал собеседник агентства.
Как сообщали Українськи новини, 26 июля Высокий суд Лондона принял решение продлить приостановку исполнения решения 29 марта 2017 года о возврату России 3 млрд долларов до решения апелляционного суда.
Апелляцию Украина подала 23 июня.
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