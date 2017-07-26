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Минэкономразвития ожидает первые договоры по концессии госпредприятий в 2018г
19:10 26.07.2017 |
Первые договоры по концессии госпредприятий могут быть подписаны в 2018 году, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.
"Если все сложится по плану, в следующем году можем увидеть первые концессионные договоры", - сказал М.Нефедов в среду.
По его словам, рабочая группа в составе представителей Министерства экономического развития и торговли, Министерства финансов, Министерства инфраструктуры и ЕБРР разрабатывает законопроект о концессии. Параллельно проектный офис Мининфраструктуры "Спильно" прорабатывает концессионные проекты по трем портам - стивидорная компания "Ольвия", Херсонский торговый порт и морской торговый порт "Черноморск".
Как сообщалось, на заседании 4 июля правительство утвердило Концепцию стратегического видения управления госпредприятиями, согласно которой 378 предприятий из общего списка в 3,444 тыс. в долгосрочном периоде останутся в госсобственности, 359 будут переданы в концессию, 893 будут приватизированы, а 1,255 тыс. планируют ликвидировать. При этом ряд портов определен как объекты приватизации, однако министр инфраструктуры Владимир Омелян обратился к правительству с просьбой исключить их из перечня объектов приватизации и внести в список подлежащих концессии. В то же время в опубликованных Минэкономразвития списках объектов для концессии данные морпорты не значатся.
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