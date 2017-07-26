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Минэкономики сохранило прогноз инфляции 11,2% в 2017
15:31 26.07.2017 |
Министерство экономического развития и торговли сохранило прогноз инфляции на уровне 11,2% в 2017 году.
Об этом говорится в аналитических материалах ведомства, передают Українські Новини.
В июне инфляция составила 1,6% в сравнении с маем, тогда как с начала 2017 года - 7,9%.
Минэкономики считает, что инфляционная динамика в июне была обусловлена нетипичными для этого периода факторами, сформированными шоком со стороны предложения (отразилось на увеличении цен на сырье), что вместе с высокой затратностью производства имело отрицательный эффект на потребительские цены.
В частности, жесткие погодные условия и, как результат, сокращение предложения плодоовощной продукции, а также сложная эпизоотическая ситуация спровоцировали ускорение небазовой инфляции, которая по расчетам Минэкономики составляла 3,5% (в мае - 2,6%), вклад в общую инфляцию 1,5 п.п.
Минэкономики заявляет, что давление монетарных факторов практически отсутствовало - базовая инфляция составляла 0,2% и добавила к потребительской инфляции только 0,1 п.п. (улучшение ожиданий украинцев на фоне укрепления обменного курса гривны способствовало снижению цен на одежду и обувь).
Ожидается, что во 2-й половине 2017 года формирование инфляционного тренда на потребительском рынке будет происходить преимущественно под влиянием действия факторов расходов, а также корректирования тарифов на услуги ЖКХ, что частично будет компенсироваться насыщением внутреннего рынка товарами, умеренной монетарной и фискальной политикой, отсутствием значительных колебаний на валютном рынке.
Таким образом, прогноз Минэкономики на 2017 год остается неизменным - 11,2% (декабрь к декабрю).
Как сообщали Українські Новини, в июне 2017 года потребительские цены повысились на 1,6%.
В январе-июне инфляция составила 7,9%, а по сравнению с июнем 2016 года потребительские цены повысились на 15,6%.
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