Минэкономики сохранило прогноз инфляции 11,2% в 2017

Министерство экономического развития и торговли сохранило прогноз инфляции на уровне 11,2% в 2017 году.

Об этом говорится в аналитических материалах ведомства, передают Українські Новини.

В июне инфляция составила 1,6% в сравнении с маем, тогда как с начала 2017 года - 7,9%.

Минэкономики считает, что инфляционная динамика в июне была обусловлена нетипичными для этого периода факторами, сформированными шоком со стороны предложения (отразилось на увеличении цен на сырье), что вместе с высокой затратностью производства имело отрицательный эффект на потребительские цены.

В частности, жесткие погодные условия и, как результат, сокращение предложения плодоовощной продукции, а также сложная эпизоотическая ситуация спровоцировали ускорение небазовой инфляции, которая по расчетам Минэкономики составляла 3,5% (в мае - 2,6%), вклад в общую инфляцию 1,5 п.п.

Минэкономики заявляет, что давление монетарных факторов практически отсутствовало - базовая инфляция составляла 0,2% и добавила к потребительской инфляции только 0,1 п.п. (улучшение ожиданий украинцев на фоне укрепления обменного курса гривны способствовало снижению цен на одежду и обувь).

Ожидается, что во 2-й половине 2017 года формирование инфляционного тренда на потребительском рынке будет происходить преимущественно под влиянием действия факторов расходов, а также корректирования тарифов на услуги ЖКХ, что частично будет компенсироваться насыщением внутреннего рынка товарами, умеренной монетарной и фискальной политикой, отсутствием значительных колебаний на валютном рынке.

Таким образом, прогноз Минэкономики на 2017 год остается неизменным - 11,2% (декабрь к декабрю).

Как сообщали Українські Новини, в июне 2017 года потребительские цены повысились на 1,6%.

В январе-июне инфляция составила 7,9%, а по сравнению с июнем 2016 года потребительские цены повысились на 15,6%.