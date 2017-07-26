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ГФС отчиталась о сокращении количества заблокированных налоговых накладных до 0,97%
12:28 26.07.2017 |
Количество заблокированных рисковых налоговых накладных (НН) сократилось с 1,1% за первую декаду июля до 0,97% по состоянию на 25 июля.
Как сообщается на сайте Государственной фискальной службы (ГФС) со ссылкой на исполняющего обязанности главы ведомства Мирослава Продана в среду, по состоянию на 25 июля новая система автоматического приостановления регистрации рисковых НН заблокировала 132,1 тыс. налоговых накладных/расчетов корректировки (НН/РК) на сумму 1,8 млрд грн. За этот период предприниматели зарегистрировали 13,7 млн НН/РК почти на 75,7 млрд грн.
По словам М.Продана, все сообщения налогоплательщиков с подтверждениями реальности операций по остановленным НН специальная комиссия ГФС рассматривает на протяжении определенных законодательством пяти рабочих дней.
За указанный период рассмотрено более 27,5 тыс. приостановленных НН от 3,5 тыс. налогоплательщиков. Из более 8 тыс. вынесенных решений 4,2 тыс. были положительными, а в 3,9 тыс. случаев отказали в регистрации, отмечено в сообщении ГФС.
Как сообщалось, согласно принятым в конце 2016 года правкам в Налоговый кодекс, с 1 июля 2017 года заработала автоматическая регистрация НН в Едином реестре налоговых накладных. Однако ГФС получила право отказать в регистрации по ряду критериев оценки степени рисков.
Ранее Министерство финансов сообщало, что в отношении заблокированных НН система сработала по двум критериям: "пересорт" товаров - несоответствие объема или отсутствие приобретения товара при его реализации, а также отсутствие лицензий на право предприятия производить, экспортировать, импортировать, совершать оптовую или розничную торговлю подакцизными товарами.
По данным Минфина, за первую декаду июля система заблокировала регистрацию 1,1% почти из 3,7 млн НН. При блокировке налогоплательщик имеет право в течение 365 дней подать в ГФС документы, подтверждающие реальность совершенной операции. В свою очередь, комиссия ГФС обязана в течение пяти дней после приема документов принять решение о регистрации или нерегистрации НН/РК. Отказ в регистрации плательщик может обжаловать в течение 10 дней.
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