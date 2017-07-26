Промышленность обеспечила рост потребления топлив в I полугодии 2017 г.

Потребление бензинов и ДТ в январе-июне 2017 г. составило 3,095 млн, что на 2% выше результата прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

Главным фактором роста остается промышленное потребление ДТ, которое в 2017 г. увеличилось на 15% до 1,6 млн. т. Промпотребление бензинов также показало семипроцентный рост, составив 259 тыс. т за 6 месяцев.

В свою очередь показатели розничной реализации продолжают снижаться. Через АЗС было отпущено 539 тыс. т ДТ, что на 8% меньше, чем годом ранее. Продажи бензинов упали еще на 14% до 695 тыс. т.

В целом потребление бензинов в Украине за отчетный месяц сократилось на 9% - до 1,05 млн т, а потребление ДТ выросло на 8% - до 1,98 млн т.

Баланс рынка бензинов и дизтоплива в январе-июне 2017 г. составил 3,5 млн. т, что на 0,6% меньше чем в январе-июне 2016 г.

Напомним, суммарное потребление топлива в Украине в 2016 г. составило 6,78 млн т, что на 117 тыс. т (-1,7%) меньше 2015 г.