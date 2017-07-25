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Минфин инициирует объединение отчетности по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ
Министерство финансов инициирует объединение отчетности по налогу на доходы физических лиц, военному сбору и единому социальному взносу.
Об этом говорится в обнародованном на сайте Минфина проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, передают Українські Новини.
Целью законопроекта является введение новой объединенной отчетности по налогу на доходы физических лиц, военному сбору и единому соцвзносу, которая будет более унифицированной с единым установленным сроком представления.
Основными целями принятия указанного законопроекта является упрощение ведения бизнеса и повышения эффективности работы контролирующих органов за счет создания единого унифицированного документа путем объединения отдельных видов отчетности.
Также целью принятия документа является упрощение представления отчетности по единому взносу, уменьшение бумажного документооборота и прекращение выполнения банковскими учреждениями несвойственных им функций.
Для физических лиц-предпринимателей и физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, в частности, предусмотрено, что сведения о начислении, удержании и уплате единого взноса с доходов от предпринимательской деятельности или осуществления независимой профессиональной деятельности подаются в составе годовой декларации об имущественном состоянии и доходах (налоговой декларации).
Для физических лиц - плательщиков единого налога предусмотрено предоставление отчетности по единому взносу в составе налоговой декларации плательщика единого налога.
Как сообщали Українські Новини, 27 июня ряд госучреждений и компаний заявили о том, что они подверглись кибератаке вируса Petya.A.
13 июля Верховная Рада приняла закон об освобождении от штрафов не подавших налоговые накладные из-за кибератаки налогоплательщиков.
24 июля Президент Петр Порошенко одобрил вышеуказанный закон.
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