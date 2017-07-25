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Субсидии на новый отопительный сезон переназначат автоматически, исключение – арендованное жилье
17:57 24.07.2017 |
Переназначения субсидий для украинцев на следующий отопительный период будет осуществляется в автоматическом режиме без необходимости повторного обращения граждан, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
«Те граждане, которые получали субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в прошлом отопительном сезоне, автоматически получают переназначения государственной поддержки. Соответственно, им не нужно будет снова идти в органы соцзащиты для ее оформления», - сообщила пресс-служба, ссылаясь на слова директора департамента социальной помощи Виталий Музыченко.
При этом, согласно сообщению, исключение составляют только граждане, арендующие жилье, которым необходимо по окончании срока получения прошлой субсидии обратиться в органы социальной защиты населения.
Также чиновник рассказал о действиях для граждан со значительной суммой задолженности за потребленные коммунальные услуги, которые хотят получать субсидии.
«Те, кто имеют значительную задолженность за коммунальные услуги и хотят решить этот вопрос, должны обратиться к компаниям, предоставляющим эти услуги для реструктуризации долга на взаимовыгодных условиях. Очевидно, что получателям государственной поддержки сложно оплатить большую сумму денег, поэтому поставщики услуг заинтересованы в компромиссном решении, а именно - в разбивке суммы на части», - процитировала пресс-служба Музыченко.
По его словам, после окончания отопительного периода, суммы к уплате в платежках уменьшаются, поскольку большую их часть составляют расходы на отопление. Соответственно, вместе с уменьшением суммы на оплату услуг уменьшается и сумма назначенной субсидии.
Директор департамента соцпомощи отметил, что в каждой конкретной ситуации размер помощи может быть различным, в зависимости от доли расходов на отопление, которая в частном секторе может составлять более 90 процентов. Поэтому размер субсидии в некоторых случаях может быть даже нулевым.
Как сообщал УНИАН, в январе-мае 2017 года субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) были назначены на сумму 2,473 млрд грн, что на 6,6% превышает аналогичный показатель 2016 года.
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