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ГФС и Генпрокуратура проводят обыски на 41 спиртзаводе
14:22 24.07.2017 |
Государственная фискальная служба совместно с Генеральной прокуратурой проводят обыски на 41 спиртзаводе.
Об этом в социальной сети Facebook написал первый заместитель председателя ГФС Сергей Билан, передают Українські Новини.
"Начали масштабное наступление на теневой рынок спирта. Именно сейчас на 41 спиртзаводе проходят обыски. Спецоперация, которую налоговая милиция проводит под процессуальным руководством ГПУ, направлена на прекращение противоправной деятельности в сфере незаконного производства и реализации подакцизной продукции", - написал он.
Билан добавил, что нелегальное производство спирта происходит из неучтенного сырья, продается за наличные.
По его словам, существование такого теневого рынка в спиртовой отрасли ведет к миллиардным потерям государственного бюджета и несет угрозу здоровью населения из-за некачественной продукции.
В спецоперации задействованы 430 работников структур ГФС.
Как сообщали Українські Новини, депутаты Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна и Андрей Антонищак предлагают парламенту разрешить розничную торговлю питьевым этиловым спиртом.
В январе-марте заводы государственного предприятия "Укрспирт" увеличили производство этилового спирта на 4,3%, или на 98 тыс. дал до 2,363 млн дал по сравнению с 1-м кварталом прошлого года.
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