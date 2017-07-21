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НБУ прекратил выдачу справок о проведении декларирования валютных ценностей субъектами предпринимательской деятельности
18:04 21.07.2017 |
Национальный банк прекратил выдачу справок о декларировании валютных ценностей.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Отмечается, что Нацбанк продолжает либерализацию условий на валютном рынке.
НБУ прекратил выдачу справок о проведении декларирования валютных ценностей субъектами предпринимательской деятельности.
Согласно утвержденным изменениям, справка уже не нужна для принятия к таможенному оформлению экспортно-импортных грузов, проведения банковских операций с валютными ценностями, а также осуществления других видов внешнеэкономической деятельности.
В то же время сохраняются требования о предоставлении информации для декларирования валютных ценностей, доходов и имущества субъектами предпринимательства в НБУ и ГФС.
Соответствующие изменения вступают в силу с 21 июля.
Как сообщали Українські Новини, предоставлять информацию для декларирования валютных ценностей, доходов и имущества можно работникам отдела по обработке документов "Единое окном", которое размещено в Киеве, Контрактовая площадь, 2б и в регионах страны.
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