Национальный банк прекратил выдачу справок о декларировании валютных ценностей.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Отмечается, что Нацбанк продолжает либерализацию условий на валютном рынке.

НБУ прекратил выдачу справок о проведении декларирования валютных ценностей субъектами предпринимательской деятельности.

Согласно утвержденным изменениям, справка уже не нужна для принятия к таможенному оформлению экспортно-импортных грузов, проведения банковских операций с валютными ценностями, а также осуществления других видов внешнеэкономической деятельности.

В то же время сохраняются требования о предоставлении информации для декларирования валютных ценностей, доходов и имущества субъектами предпринимательства в НБУ и ГФС.

Соответствующие изменения вступают в силу с 21 июля.

Как сообщали Українські Новини, предоставлять информацию для декларирования валютных ценностей, доходов и имущества можно работникам отдела по обработке документов "Единое окном", которое размещено в Киеве, Контрактовая площадь, 2б и в регионах страны.