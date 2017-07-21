Продажи через ProZorro превысили 2 млрд гривен, - МЭРТ

Сумма успешных аукционов по продаже активов неплатежеспособных банков и госимущества через систему ProZorro.Продажи превысила 2 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минстерства экономического развития и торговли Украины.

Как сообщается, лидером продаж стал Фонд гарантирования вкладов. Результатом его деятельности стала реализация активов обанкротившихся банков на сумму более 1,9 млрд гривен.

По словам первого заместителя министра экономики Максима Нефедова, в ближайшее время планируется запустить пилотный проект малой приватизации, в рамках которого на аукционы будут выставляться средние и мелкие лоты, которые не нужны государству, но будут интересны представителям малого и среднего бизнеса.

Напомним, вчера, 20 июля, на ProZorro продан лот стоимостью почти 244 млн гривен.

Им стали права требования по кредиту "Дельта Банка", залогом по которому выступили цеха и мощности автомобилестроительного завода в Запорожье.