Финансовые новости
- |
- 21.07.17
- |
- 16:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Продажи через ProZorro превысили 2 млрд гривен, - МЭРТ
16:40 21.07.2017 |
Сумма успешных аукционов по продаже активов неплатежеспособных банков и госимущества через систему ProZorro.Продажи превысила 2 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минстерства экономического развития и торговли Украины.
Как сообщается, лидером продаж стал Фонд гарантирования вкладов. Результатом его деятельности стала реализация активов обанкротившихся банков на сумму более 1,9 млрд гривен.
По словам первого заместителя министра экономики Максима Нефедова, в ближайшее время планируется запустить пилотный проект малой приватизации, в рамках которого на аукционы будут выставляться средние и мелкие лоты, которые не нужны государству, но будут интересны представителям малого и среднего бизнеса.
Напомним, вчера, 20 июля, на ProZorro продан лот стоимостью почти 244 млн гривен.
Им стали права требования по кредиту "Дельта Банка", залогом по которому выступили цеха и мощности автомобилестроительного завода в Запорожье.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украинцы приучают себя быть более рассудительными в финансовом плане, и избегать необдуманных кредитов
|Кровавый наступление боевиков. Что произошло во Красногоровкой
|Для чего Украинская зерновая ассоциация решила выйти на мировую арену
|Шлапак сегодня покинул ПриватБанк
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Продажи через ProZorro превысили 2 млрд гривен, - МЭРТ
|Цены на нефть падают на ожиданиях роста поставок из ОПЕК, Brent у $48,8 за баррель
|ГФС: С 2014 года в Украину ввезли 490,7 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией
|В Ассоциации сжиженного газа объяснили, почему дорожает LPG
|"Нафтогаз Украины" увеличит цену газа для промпотребителей на август на 2,8-2,9%
|Цены на АЗС 21 июля не претерпели значительных изменений
Это интересно
|Голосовой помощник Bixby Voice начал работать в США
|Reebok показала «космические сапоги» для астронавтов
|Литовского мошенника, обманувшего Google и Facebook на $100 млн, выдадут США
|Как спекулировать по-умному
|Первый пикап Mercedes-Benz: пружинная подвеска и дизельный V6
|Возвращение "умных" очков Google: что изменилось
|Доля Windows Phone упала почти до нуля, у Android — 85% рынка