Финансовые новости
- |
- 21.07.17
- |
- 16:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ГФС: С 2014 года в Украину ввезли 490,7 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией
14:58 21.07.2017 |
По информации Государственной фискальной службы (ГФС), С 2014 года в Украину ввезли 490,7 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией.
Как говорится в сообщении, 90 тыс. 106 автомобилей были ввезены гражданами Украины, а 400 тыс. 629 - нерезидентами.
Также, по данным ГФС, только за первое полугодие 2017 г. таможнями выявлено 180 случаев нарушения таможенных правил во время перемещения через границу Украины автомобилей (изъято 183 единицы на общую сумму более 27,5 млн грн). Из них 161 случай нарушения таможенных правил во время ввоза автомобилей на таможенную территорию Украины (изъято 164 единицы на общую сумму более 22,9 млн грн). Количество автомобилей на иностранной регистрации в ГФС оценивают в 600 тыс.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украинцы приучают себя быть более рассудительными в финансовом плане, и избегать необдуманных кредитов
|Кровавый наступление боевиков. Что произошло во Красногоровкой
|Для чего Украинская зерновая ассоциация решила выйти на мировую арену
|Шлапак сегодня покинул ПриватБанк
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Продажи через ProZorro превысили 2 млрд гривен, - МЭРТ
|Цены на нефть падают на ожиданиях роста поставок из ОПЕК, Brent у $48,8 за баррель
|ГФС: С 2014 года в Украину ввезли 490,7 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией
|В Ассоциации сжиженного газа объяснили, почему дорожает LPG
|"Нафтогаз Украины" увеличит цену газа для промпотребителей на август на 2,8-2,9%
|Цены на АЗС 21 июля не претерпели значительных изменений
Это интересно
|Голосовой помощник Bixby Voice начал работать в США
|Reebok показала «космические сапоги» для астронавтов
|Литовского мошенника, обманувшего Google и Facebook на $100 млн, выдадут США
|Как спекулировать по-умному
|Первый пикап Mercedes-Benz: пружинная подвеска и дизельный V6
|Возвращение "умных" очков Google: что изменилось
|Доля Windows Phone упала почти до нуля, у Android — 85% рынка