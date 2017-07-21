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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украина за 6 мес. увеличила экспорт электроэнергии на 44,5%

 

Украина в январе-июне 2017 года увеличила экспорт электроэнергии на 44,5% (на 974,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 3 млрд 163,7 млн кВт-ч, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии возросли на 21,3% (на 324,9 млн кВт-ч) – до 1 млрд 853,1 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу снизились на 6,3% (на 41,5 млн кВт-ч) – до 615,6 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 695,1 млн кВт-ч против 3,7 млн кВт-ч за шесть месяцев прошлого года.

В Беларусь и Россию в январе-июне прошлого и текущего годов украинская электроэнергия не экспортировалась.

При этом в июне 2017 года экспорт украинской электроэнергии составил 545,1 млн кВт-ч, что в 1,7 раза (на 219 млн кВт-ч) больше, чем в июне-2016. Это связано с возобновлением с апреля-2017 коммерческого экспорта в Молдову.

Кроме того, Украина в январе-июне 2017-го импортировала 26,2 млн кВт-ч электроэнергии (из РФ – 25,6 млн кВт-ч, Беларуси – 0,6 млн кВт-ч) против 44,9 млн кВт-ч за шесть месяцев 2016-го. Импорт в январе-июне-2017 был учтен по контрактам ГП "Энергорынок" как технологическое перемещение.

Как сообщалось, Украина в январе-мае 2017 года экспортировала электроэнергию на $109,749 млн, в т.ч. в мае – на $27,85 млн. В Венгрию в январе-мае поставлена электроэнергия на сумму $73,938 млн, Польшу – на $19,146 млн, Молдову – на $13,978 млн, другие страны – на $2,687 млн.

Украина в 2011 году экспортировала 6,4 млрд кВт-ч электроэнергии на $399,963 млн, в 2012 – 9,7 млрд кВт-ч на $574,819 млн, в 2013 – 9,9 млрд кВт-ч на $580,195 млн, в 2014 – 8,1 млрд кВт-ч на $487,185 млн, в 2015 – 3,6 млрд кВт-ч на $150,056 млн, в 2016 – 4 млрд кВт-ч на $152,063 млн.


Структура экспорта украинской электроэнергии в январе-июне 2016 и 2017 гг.:

Страны 6 мес.-2016 6 мес.-2017 изм. изм.
  млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч %
Венгрия 1 528,056 1 678,397 150,341 9,8
Словакия 0,128 100,279 100,151 783,4 раза
Румыния 0,0 74,399 74,399 100,0
Польша 657,026 615,552 -41,474 -6,3
Беларусь 0,0 0,0 --- ---
Молдова 3,702 695,103 691,401 187,8 раза
Россия 0,0 0,0 --- ---
Всего 2 188,912 3 163,731 974,819 44,5

Данные: Минэнергоугля
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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