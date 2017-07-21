Украина за 6 мес. увеличила экспорт электроэнергии на 44,5%

Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии возросли на 21,3% (на 324,9 млн кВт-ч) – до 1 млрд 853,1 млн кВт-ч.
Поставки электроэнергии в Польшу снизились на 6,3% (на 41,5 млн кВт-ч) – до 615,6 млн кВт-ч.
Поставки электроэнергии в Молдову составили 695,1 млн кВт-ч против 3,7 млн кВт-ч за шесть месяцев прошлого года.
В Беларусь и Россию в январе-июне прошлого и текущего годов украинская электроэнергия не экспортировалась.
При этом в июне 2017 года экспорт украинской электроэнергии составил 545,1 млн кВт-ч, что в 1,7 раза (на 219 млн кВт-ч) больше, чем в июне-2016. Это связано с возобновлением с апреля-2017 коммерческого экспорта в Молдову.
Кроме того, Украина в январе-июне 2017-го импортировала 26,2 млн кВт-ч электроэнергии (из РФ – 25,6 млн кВт-ч, Беларуси – 0,6 млн кВт-ч) против 44,9 млн кВт-ч за шесть месяцев 2016-го. Импорт в январе-июне-2017 был учтен по контрактам ГП "Энергорынок" как технологическое перемещение.
Как сообщалось, Украина в январе-мае 2017 года экспортировала электроэнергию на $109,749 млн, в т.ч. в мае – на $27,85 млн. В Венгрию в январе-мае поставлена электроэнергия на сумму $73,938 млн, Польшу – на $19,146 млн, Молдову – на $13,978 млн, другие страны – на $2,687 млн.
Украина в 2011 году экспортировала 6,4 млрд кВт-ч электроэнергии на $399,963 млн, в 2012 – 9,7 млрд кВт-ч на $574,819 млн, в 2013 – 9,9 млрд кВт-ч на $580,195 млн, в 2014 – 8,1 млрд кВт-ч на $487,185 млн, в 2015 – 3,6 млрд кВт-ч на $150,056 млн, в 2016 – 4 млрд кВт-ч на $152,063 млн.
Структура экспорта украинской электроэнергии в январе-июне 2016 и 2017 гг.:
|Страны
|6 мес.-2016
|6 мес.-2017
|изм.
|изм.
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|Венгрия
|1 528,056
|1 678,397
|150,341
|9,8
|Словакия
|0,128
|100,279
|100,151
|783,4 раза
|Румыния
|0,0
|74,399
|74,399
|100,0
|Польша
|657,026
|615,552
|-41,474
|-6,3
|Беларусь
|0,0
|0,0
|---
|---
|Молдова
|3,702
|695,103
|691,401
|187,8 раза
|Россия
|0,0
|0,0
|---
|---
|Всего
|2 188,912
|3 163,731
|974,819
|44,5
Данные: Минэнергоугля