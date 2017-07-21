Украина за 6 мес. увеличила производство электроэнергии на 2,5%

Атомные электростанции (АЭС) за шесть месяцев нарастили выработку электроэнергии на 13,5% – до 45 млрд 617,1 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 19 млрд 178,4 млн кВт-ч (+33,4% к январю-июнб 2016-го), Южно-Украинской – 8 млрд 366,3 млн кВт-ч (+6,4%), Ривненской – 9 млрд 706,1 млн кВт-ч (+3,5%), Хмельницкой – 8 млрд 366,3 млн кВт-ч (-2,5%).
Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 14,8% – до 25 млрд 177,6 млн кВт-ч. В том числе, генкомпании ТЭС уменьшили производство на 16,4% – до 19 млрд 453,9 млн кВт-ч, а ТЭЦ и КУ – на 8,7%, до 5 млрд 723,7 млн кВт-ч.
Гидроэлектростанции (ГЭС и ГАЭС) в январе-июне-2017 увеличили производство на 14,6% – до 5,941 млрд кВт-ч, тогда как блок-станции сократили выработку на 4,9% – до 721,9 млн кВт-ч.
Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за указанный период возросло на 14,9% – до 888,2 млн кВт-ч.
Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 58,2% (в январе-июне 2016 года – 52,6%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 32,1% (38,6%), ГЭС и ГАЭС – 7,6% (6,8%), блок-станций – 0,9% (1%), альтернативных источников – 1,1% (1%).
Производство электроэнергии в ОЭС Украины в июне 2017 года увеличилось на 2,5% (на 276,2 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года – до 11,407 млрд кВт-ч. При этом рост производства АЭС в июне-2017 составил 23,5% (на 1 млрд 280,6 млн кВт-ч) по сравнению с июнем прошлого года с долей 59%, тогда как ГК ТЭС сократили выработку на 23,4% (на 987,4 млн кВт-ч) с долей 28,3%.
Отпуск тепловой энергии за шесть месяцев 2017 года сократился на 5% (на 668,8 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 12 млн 840,4 тыс. Гкал.
Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2016 году сократилось на 1,8% (на 2,848 млрд кВт-ч) по сравнению с 2015 годом – до 154 млрд 817,2 млн кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 80,950 млрд кВт-ч (-7,6%), ГК ТЭС – 49 млрд 902,3 млн кВт-ч (+1%), ТЭЦ – 6 млрд 709,3 млн кВт-ч (+10,4%), ГЭС и ГАЭС – 9 млрд 118,8 млн кВт-ч (+33,9%), коммунальные ТЭЦ и блок-станции – 6 млрд 576,8 млн кВт-ч (+6,5%), ВЭС, СЭС и биомасса – до 1,560 млрд кВт-ч (-2%).
Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины за январь-июнь 2016 и 2017 гг.:
|Производители электроэнергии
|6 мес.-2016
|6 мес.-2016
|6 мес.-2017
|6 мес.-2017
|изм.
|изм.
|млн кВт-ч
|доля от общего производства, %
|млн кВт-ч
|доля от общего производства, %
|млн кВт-ч
|%
|АЭС
|40 201,4
|52,6
|45 617,1
|58,2
|5 415,7
|13,5
|ГК ТЭС
|23 271,3
|30,4
|19 453,9
|24,8
|-3 817,4
|-16,4
|ТЭЦ и когенерационные установки
|6 271,7
|8,2
|5 723,7
|7,3
|-548,0
|-8,7
|ГЭС
|4 419,8
|5,8
|5 149,8
|6,6
|730,0
|16,5
|ГАЭС
|765,4
|1,0
|791,2
|1,0
|25,8
|3,4
|Блок-станции
|758,7
|1,0
|721,9
|0,9
|-36,8
|-4,9
|Альтерн-е источники (ВЭС, СЭС, биомасса)
|772,7
|1,0
|888,2
|1,1
|115,5
|14,9
|ВСЕГО
|76 461,0
|100,0
|78 345,8
|100,0
|1 884,8
|2,5
Данные: Минэнергоугля