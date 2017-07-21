Украина за 6 мес. увеличила производство электроэнергии на 2,5%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-июне 2017 года увеличилось на 2,5% (на 1 млрд 884,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 78 млрд 345,8 млн кВт-ч, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Атомные электростанции (АЭС) за шесть месяцев нарастили выработку электроэнергии на 13,5% – до 45 млрд 617,1 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 19 млрд 178,4 млн кВт-ч (+33,4% к январю-июнб 2016-го), Южно-Украинской – 8 млрд 366,3 млн кВт-ч (+6,4%), Ривненской – 9 млрд 706,1 млн кВт-ч (+3,5%), Хмельницкой – 8 млрд 366,3 млн кВт-ч (-2,5%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 14,8% – до 25 млрд 177,6 млн кВт-ч. В том числе, генкомпании ТЭС уменьшили производство на 16,4% – до 19 млрд 453,9 млн кВт-ч, а ТЭЦ и КУ – на 8,7%, до 5 млрд 723,7 млн кВт-ч.

Гидроэлектростанции (ГЭС и ГАЭС) в январе-июне-2017 увеличили производство на 14,6% – до 5,941 млрд кВт-ч, тогда как блок-станции сократили выработку на 4,9% – до 721,9 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за указанный период возросло на 14,9% – до 888,2 млн кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 58,2% (в январе-июне 2016 года – 52,6%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 32,1% (38,6%), ГЭС и ГАЭС – 7,6% (6,8%), блок-станций – 0,9% (1%), альтернативных источников – 1,1% (1%).

Производство электроэнергии в ОЭС Украины в июне 2017 года увеличилось на 2,5% (на 276,2 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года – до 11,407 млрд кВт-ч. При этом рост производства АЭС в июне-2017 составил 23,5% (на 1 млрд 280,6 млн кВт-ч) по сравнению с июнем прошлого года с долей 59%, тогда как ГК ТЭС сократили выработку на 23,4% (на 987,4 млн кВт-ч) с долей 28,3%.

Отпуск тепловой энергии за шесть месяцев 2017 года сократился на 5% (на 668,8 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 12 млн 840,4 тыс. Гкал.

Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2016 году сократилось на 1,8% (на 2,848 млрд кВт-ч) по сравнению с 2015 годом – до 154 млрд 817,2 млн кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 80,950 млрд кВт-ч (-7,6%), ГК ТЭС – 49 млрд 902,3 млн кВт-ч (+1%), ТЭЦ – 6 млрд 709,3 млн кВт-ч (+10,4%), ГЭС и ГАЭС – 9 млрд 118,8 млн кВт-ч (+33,9%), коммунальные ТЭЦ и блок-станции – 6 млрд 576,8 млн кВт-ч (+6,5%), ВЭС, СЭС и биомасса – до 1,560 млрд кВт-ч (-2%).



Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины за январь-июнь 2016 и 2017 гг.:

Производители электроэнергии 6 мес.-2016 6 мес.-2016 6 мес.-2017 6 мес.-2017 изм. изм. млн кВт-ч доля от общего производства, % млн кВт-ч доля от общего производства, % млн кВт-ч % АЭС 40 201,4 52,6 45 617,1 58,2 5 415,7 13,5 ГК ТЭС 23 271,3 30,4 19 453,9 24,8 -3 817,4 -16,4 ТЭЦ и когенерационные установки 6 271,7 8,2 5 723,7 7,3 -548,0 -8,7 ГЭС 4 419,8 5,8 5 149,8 6,6 730,0 16,5 ГАЭС 765,4 1,0 791,2 1,0 25,8 3,4 Блок-станции 758,7 1,0 721,9 0,9 -36,8 -4,9 Альтерн-е источники (ВЭС, СЭС, биомасса) 772,7 1,0 888,2 1,1 115,5 14,9 ВСЕГО 76 461,0 100,0 78 345,8 100,0 1 884,8 2,5

Данные: Минэнергоугля