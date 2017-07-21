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Украина за 6 мес. увеличила потребление электроэнергии на 1,5%
13:16 21.07.2017 |
Потребление электроэнергии в Украине в январе-июне 2017 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 1,5% (на 1 млрд 133,1 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 74 млрд 651,4 млн кВт-ч, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.
Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за шесть месяцев возросло на 1,4% (на 843,2 млн кВт-ч) - до 59 млрд 407,2 млн кВт-ч.
Промышленность страны без учета технологических потерь увеличила потребление электроэнергии на 1,3% - до 24 млрд 769,6 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 14 млрд 206,8 млн кВт-ч (+0,2% к январю-июню-2016), топливная - 1 млрд 853,7 млн кВт-ч (+4,4%), машиностроительная - 2 млрд 6,1 млн кВт-ч (+9,4%), химическая и нефтехимическая - 1 млрд 216,9 млн кВт-ч (-20,5%), пищевая и перерабатывающая - 2 млрд 100,9 млн кВт-ч (+7%), строительных материалов - 1 млрд 65,9 млн кВт-ч (+5,9%), другая - 2 млрд 319,3 млн кВт-ч (+7,7%).
Кроме того, сельхозпредприятия потребили 1 млрд 668,5 млн кВт-ч (+5,6%), транспортные - 3 млрд 596,4 млн кВт-ч (+7,2%), строительные - 470,1 млн кВт-ч (+15,7%).
Население страны в январе-июне 2017 года потребило 18,166 млрд кВт-ч (-0,3%), коммунально-бытовые потребители - 7,528 млрд кВт-ч (-0,4%), другие непромышленные потребители - 3 млрд 208,7 млн кВт-ч (+7%).
Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по сравнению с шестью месяцами прошлого года не изменилась и составила 41,7%, а доля населения уменьшилась с 31,1% до 30,6%.
В июне-2017 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 1,3% (на 140,1 млн кВт-ч) по сравнению с июнем 2016 года - до 10,862 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь - снизилось на 0,5% (на 41,2 млн кВт-ч), до 89 млрд 678,9 млн кВт-ч.
Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2016 году с учетом технологических потерь в сетях сократилось на 0,8% (на 1 млрд 139,9 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом - до 149,346 млрд кВт-ч, без учета - на 0,9% (на 1 млрд 69,6 млн кВт-ч), до 117 млрд 657,3 млн кВт-ч.
Структура потребления электроэнергии в Украине в январе-июне 2016 и 2017 гг.:
|Категории потребителей
|6 мес.-2016
|6 мес.-2017
|изм.
|изм.
|6 мес.-2016
|6 мес.-2017
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|доля, %
|доля, %
|Потребление э/э (брутто)
|73 518,3
|74 651,4
|1 133,1
|1,5
|Потребление э/э (нетто)
|58 564,0
|59 407,2
|843,2
|1,4
|100,0
|100,0
|в том числе:
|1. Промышленность
|24 441,9
|24 769,6
|327,7
|1,3
|41,7
|41,7
|в том числе:
|- металлургическая
|14 179,0
|14 206,8
|27,8
|0,2
|24,2
|23,9
|- топливная
|1 775,3
|1 853,7
|78,3
|4,4
|3,0
|3,1
|- машиностроительная
|1 833,3
|2 006,1
|172,8
|9,4
|3,1
|3,4
|- химическая и нефтехимическая
|1 530,7
|1 216,9
|-313,8
|-20,5
|2,6
|2,0
|- пищевая и перерабатывающая
|1 964,2
|2 100,9
|136,7
|7,0
|3,4
|3,5
|- строительных материалов
|1 006,9
|1 065,9
|59,1
|5,9
|1,7
|1,8
|- другая
|2 152,5
|2 319,3
|166,8
|7,7
|3,7
|3,9
|2. Сельхозпотребители
|1 580,7
|1 668,5
|87,8
|5,6
|2,7
|2,8
|3. Транспорт
|3 354,2
|3 596,4
|242,2
|7,2
|5,7
|6,1
|4. Строительство
|406,2
|470,1
|63,9
|15,7
|0,7
|0,8
|5. Коммунально-бытовые потребители
|7 561,5
|7 528,0
|-33,6
|-0,4
|12,9
|12,7
|6. Другие непромышленные потребители
|2 997,4
|3 208,7
|211,3
|7,0
|5,1
|5,4
|7. Население
|18 222,2
|18 166,0
|-56,2
|-0,3
|31,1
|30,6
Данные: Минэнергоугля
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