Украина за 6 мес. увеличила потребление электроэнергии на 1,5%

Потребление электроэнергии в Украине в январе-июне 2017 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 1,5% (на 1 млрд 133,1 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 74 млрд 651,4 млн кВт-ч, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за шесть месяцев возросло на 1,4% (на 843,2 млн кВт-ч) - до 59 млрд 407,2 млн кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь увеличила потребление электроэнергии на 1,3% - до 24 млрд 769,6 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 14 млрд 206,8 млн кВт-ч (+0,2% к январю-июню-2016), топливная - 1 млрд 853,7 млн кВт-ч (+4,4%), машиностроительная - 2 млрд 6,1 млн кВт-ч (+9,4%), химическая и нефтехимическая - 1 млрд 216,9 млн кВт-ч (-20,5%), пищевая и перерабатывающая - 2 млрд 100,9 млн кВт-ч (+7%), строительных материалов - 1 млрд 65,9 млн кВт-ч (+5,9%), другая - 2 млрд 319,3 млн кВт-ч (+7,7%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 1 млрд 668,5 млн кВт-ч (+5,6%), транспортные - 3 млрд 596,4 млн кВт-ч (+7,2%), строительные - 470,1 млн кВт-ч (+15,7%).

Население страны в январе-июне 2017 года потребило 18,166 млрд кВт-ч (-0,3%), коммунально-бытовые потребители - 7,528 млрд кВт-ч (-0,4%), другие непромышленные потребители - 3 млрд 208,7 млн кВт-ч (+7%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по сравнению с шестью месяцами прошлого года не изменилась и составила 41,7%, а доля населения уменьшилась с 31,1% до 30,6%.

В июне-2017 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 1,3% (на 140,1 млн кВт-ч) по сравнению с июнем 2016 года - до 10,862 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь - снизилось на 0,5% (на 41,2 млн кВт-ч), до 89 млрд 678,9 млн кВт-ч.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2016 году с учетом технологических потерь в сетях сократилось на 0,8% (на 1 млрд 139,9 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом - до 149,346 млрд кВт-ч, без учета - на 0,9% (на 1 млрд 69,6 млн кВт-ч), до 117 млрд 657,3 млн кВт-ч.



Структура потребления электроэнергии в Украине в январе-июне 2016 и 2017 гг.:

Категории потребителей 6 мес.-2016 6 мес.-2017 изм. изм. 6 мес.-2016 6 мес.-2017 млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч % доля, % доля, % Потребление э/э (брутто) 73 518,3 74 651,4 1 133,1 1,5 Потребление э/э (нетто) 58 564,0 59 407,2 843,2 1,4 100,0 100,0 в том числе: 1. Промышленность 24 441,9 24 769,6 327,7 1,3 41,7 41,7 в том числе: - металлургическая 14 179,0 14 206,8 27,8 0,2 24,2 23,9 - топливная 1 775,3 1 853,7 78,3 4,4 3,0 3,1 - машиностроительная 1 833,3 2 006,1 172,8 9,4 3,1 3,4 - химическая и нефтехимическая 1 530,7 1 216,9 -313,8 -20,5 2,6 2,0 - пищевая и перерабатывающая 1 964,2 2 100,9 136,7 7,0 3,4 3,5 - строительных материалов 1 006,9 1 065,9 59,1 5,9 1,7 1,8 - другая 2 152,5 2 319,3 166,8 7,7 3,7 3,9 2. Сельхозпотребители 1 580,7 1 668,5 87,8 5,6 2,7 2,8 3. Транспорт 3 354,2 3 596,4 242,2 7,2 5,7 6,1 4. Строительство 406,2 470,1 63,9 15,7 0,7 0,8 5. Коммунально-бытовые потребители 7 561,5 7 528,0 -33,6 -0,4 12,9 12,7 6. Другие непромышленные потребители 2 997,4 3 208,7 211,3 7,0 5,1 5,4 7. Население 18 222,2 18 166,0 -56,2 -0,3 31,1 30,6

Данные: Минэнергоугля