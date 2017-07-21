Рева допускает внедрение накопительного уровня пенсионной системы в 2021

Министр социальной политики Андрей Рева допускает внедрение второго (накопительного) уровня пенсионной системы в 2021 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики, передают Українські Новини.

"Мы объективно оцениваем экономическую ситуацию, и я надеюсь, что внедрение второго уровня пенсионной системы можно начать в 2021 году... Именно в 2021 году сравняется пенсионный возраст для мужчин и женщин. По нашим прогнозам, к тому времени средняя зарплата должна вырасти до 11 000 гривен. А при благоприятных условиях, возможно, и больше. То есть, надеюсь, у нас будут все предпосылки для введения накопительного уровня пенсионного обеспечения", - говорится в нем.

По словам Ревы, сразу после принятия пенсионной реформы начнется дискуссия о введении второго (накопительного) уровня пенсионной системы.

Министр отметил, что в солидарной системе отчисления во все необходимые фонды осуществляет работодатель, а в накопительной - каждый платит за себя сам, из своих зарплат.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада намерена предусмотреть повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет ежегодно до 2028 года.

22 июня Кабмин внес в Раду проект пенсионной реформы.

Главное научно-экспертное управление Рады считает целесообразным вернуть на доработку Кабинету Министров законопроект №6614.

Международный валютный фонд и Всемирный банк поддерживают проект пенсионной реформы Кабмина.

Федерация профсоюзов Украины считает, что повышение страхового стажа до 35 лет не отвечает нормам конвенции Международной организации труда.