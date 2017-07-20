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Украина в июне сократила выплавку стали на 13%, остается вне ТОП-10 рейтинга Worldsteel
18:44 20.07.2017 |
Украина по итогам работы металлургических предприятий в июне 2017 года сократила производство стали на 13% по сравнению с июнем 2016 года - до 1,593 млн тонн, заняв 14-е место в рейтинге 67 стран-основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).
В июне зафиксирован рост выплавки стали в половине стран первой десятки, кроме Японии, Индии, США, РФ и Германии.
Первая десятка стран-производителей стали по итогам июня выглядит следующим образом: Китай (73,231 млн тонн, рост на 5,7%), Япония (8,391 млн тонн, падение на 4,3%), Индия (7,950 млн тонн, падение на 1,1%), США (6,707 млн тонн, падение на 1,7%), Южная Корея (5,906 млн тонн, рост на 7,7%), Россия (5,341 млн тонн, падение на 8%), Германия (3,605 млн тонн, падение на 1,7%), Турция (3,021 млн тонн, рост на 7,1%), Бразилия (2,649 млн тонн, рост на 4%) и Италия (2,085 млн тонн, рост на 1,8%).
Далее следуют Тайвань (КНР, 1,930 млн тонн, рост на 5,6%), Иран (1,785 млн тонн, рост на 16,4%), Мексика (1,685 млн тонн, рост на 1%) и Украина (1,593 млн тонн, падение на 13%).
В целом в июне 2017 года 67 стран произвели 141,046 млн тонн стали, что на 3,2% выше июня-2016.
По итогам шести месяцев 2017 года первая десятка стран-производителей стали выглядит следующим образом: Китай (419,745 млн тонн, рост на 4,6%), Япония (52,305 млн тонн, рост на 0,5%), Индия (49,482 млн тонн, рост на 5,3%), США (40,591 млн тонн, рост на 1,3%), Россия (35,340 млн тонн, рост на 0,8%), Южная Корея (34,699 млн тонн, рост на 3,7), Германия (22,223 млн тонн, рост на 1,7%), Турция (18,215 млн тонн, рост на 11,4%), Бразилия (16,723 млн тонн, рост на 12,4%) и Италия (12,358 млн тонн, рост на 1,7%).
Украина находится на 12-м месте (10,504 млн тонн, падение на 15,4%).
В целом в январе-июне 2017 года 67 стран произвели 836,026 млн тонн стали, что на 4,5% выше января-июня-2016.
По итогам всего 2016 года в ТОП-10 вошли: Китай (808,370 млн тонн, рост на 1,2%), Япония (104,772 млн тонн, падение на 0,3%), Индия (95,618 млн тонн, рост на 7,4%), США (78,619 млн тонн, падение на 0,3%), Россия (70,8 млн тонн, падение на 0,1%), Южная Корея (68,567 млн тонн, падение на 1,6%), Германия (42,082 млн тонн, падение на 1,4%), Турция (33,163 млн тонн, рост на 5,2%), Бразилия (30,212 млн тонн, падение на 9,2%) и Украина (24,221 млн тонн, рост на 5,5%).
В целом за 2016 год 66 стран произвели 1 млрд 603,989 млн тонн стали, что на 0,7% больше, чем за 2015 год.
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