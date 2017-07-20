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Омелян не знает точно, когда в Украине появится первая бетонная дорога
17:59 20.07.2017 |
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что строительство первой бетонной дороги может начаться уже в следующем году.
Об этом министр заявил журналистам после общего с главой "Укрпочты" Игорем Смилянским брифинга.
"У нас есть четкое понимание бетонных дорог. Возможно, первая такая дорога начнет строиться в следующем году совместно с китайскими подрядчиками. Анонсировано 200 км, которые соединят Одессу, Николаев и Херсон", - сказал Омелян.
Ранее Госагентство "Укравтодор" предоставило перечень дорог, на которых будет бетонное покрытие.
Как известно, Украина заняла 137 место из 144 в рейтинге качества дорог от The World Economic Forum.
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