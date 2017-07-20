Топ-100 госкомпаний Украины за 9 мес. 2016г увеличили прибыль в 20 раз – МЭРТ

Чистая прибыль 94 наибольших государственных компаний Украины за январь-сентябрь 2016 года выросла в 20 раз по сравнению с 2015 годом - до 40 млрд грн (в 2015-м - 2 млрд грн).

Согласно опубликованному отчету Министерства экономического развития (МЭРТ) о деятельности 94 крупнейших госкомпаний за этот период, структура портфеля этих предприятий за январь-сентябрь 2016 года не изменилась. Наибольшие активы портфеля сконцентрированы в нефтегазовом секторе (НАК "Нафтогаз Украины"), транспорте (ПАО "Укрзализныця") и электроэнергетике (ДП НАЭК "Энергоатом").

Чистая прибыль портфеля крупнейших госкомпаний обусловлена ростом прибыли в нефтегазовом секторе и энергетике, поясняет МЭРТ. В нефтегазовой отрасли он составил 25,5 млрд грн, что в 120 раз превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. Рост чистого дохода показали все секторы портфеля, кроме химической и угольной промышленности, в которых этот показатель сократился соответственно на 38% - до 7,5 млрд грн и на 18% – до 3,9 млрд грн.

"Этот рост можно объяснить реформированием ценовой политики "Нафтогаза", чистая прибыль которого увеличилась в 108 раз по сравнению с аналогичным периодом 2015 года", – отмечает МЭРТ.

По данным ведомства, за девять месяцев 2015 года "Нафтогаз" получил чистую прибыль на уровне 234 млн грн, а за январь-сентябрь 2016 года – 25,5 млрд грн.

Увеличение чистой прибыли на 37,9% в энергетике в МЭРТ объясняют существенным увеличением чистой прибыли ПАО "Центрэнерго", ЧАО "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго".

Чистая прибыль госпредприятий в транспортной сфере уменьшилась с 5,9 млрд за девять месяцев 2015 года до 4,3 млрд грн в 2016 году, говорится в отчете. Как отмечает министерство, это произошло за счет уменьшения чистого финансового результата "Администрации морских портов Украины" (с 3,3 млрд грн до 2,9 млрд грн) и морского торгового порта "Южный" (с 1,1 млрд грн до 555 млн грн). В то же время ГП "Международный аэропорт Борисполь" улучшил его вдвое (с 467 млн грн до 1 млрд грн).

По данным МЭРТ, общая стоимость активов портфеля крупнейших госкомпаний выросла в годовом исчислении на 14,9% - до 1351 млрд грн.