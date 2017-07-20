Транспортные предприятия Украины в январе-июне увеличили перевозку грузов на 5,7% - Госстат

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за указанный период возрос на 9,1% - до 167 млрд ткм.
Согласно статданным, в январе-июне 2017 года железнодорожным транспортом перевезено во внутреннем сообщении и на экспорт 137,1 млн т грузов, что на 0,2% больше, чем в январе-июне 2016г.
Перевозки цемента увеличились на 2,6%, лома черных металлов - на 11,3%, строительных материалов - на 28,1%, зерна и продуктов перемола - на 40,8%, нефти и нефтепродуктов - на 45,0%. Вместе с этим перевозки лесных грузов снизилось на 37,8%, химических и минеральных удобрений - на 33,1%, кокса - на 31,6%, черных металлов - на 18,9%, каменного угля - на 14,7%, железной и марганцевой руды - на 7,4%.
В общих объемах перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 53,9%. По сравнению с январем-июнем 2016г. объемы заграничных перевозок грузов уменьшились на 12,5%.
В январе-июне 2017 года увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка нефти выросла на 7,9%, газа - на 14,9%. Транзит нефти вырос на 4,9%, газа - на 21,3%. Вместе с этим перекачка и транзит аммиака сократились соответственно на 30,9% и на 31,1%.
Перевозка грузов авиатранспортом в январе-июне 2017 года сократилась на 0,9% - до 0,04 млн тонн.
Грузовые перевозки в Украине в январе-июне 2017 года характеризуются следующими данными:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю-июню 2016г
|млн тонн
|в % к январю-июню 2016г.
|Транспорт
|166881,2
|109,1
|308,4
|105,7
|железнодорожный
|94925,9
|106,1
|166,2
|102,3
|Автомобильный
|18904,9
|108,8
|82,3
|108,7
|водный
|2059,1
|121,9
|2,3
|93,3
|трубопроводный
|50878,0
|114,9
|57,6
|112,8
|авиационный
|113,3
|97,6
|0,04
|91,1
Данные: Госстат