Транспортные предприятия Украины в январе-июне увеличили перевозку грузов на 5,7% - Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО) в январе-июне 2017 года увеличили перевозку грузов на 5,7% по сравнению с январем-июнем 2016 года – до 308,4 млн тонн.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за указанный период возрос на 9,1% - до 167 млрд ткм.

Согласно статданным, в январе-июне 2017 года железнодорожным транспортом перевезено во внутреннем сообщении и на экспорт 137,1 млн т грузов, что на 0,2% больше, чем в январе-июне 2016г.

Перевозки цемента увеличились на 2,6%, лома черных металлов - на 11,3%, строительных материалов - на 28,1%, зерна и продуктов перемола - на 40,8%, нефти и нефтепродуктов - на 45,0%. Вместе с этим перевозки лесных грузов снизилось на 37,8%, химических и минеральных удобрений - на 33,1%, кокса - на 31,6%, черных металлов - на 18,9%, каменного угля - на 14,7%, железной и марганцевой руды - на 7,4%.

В общих объемах перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 53,9%. По сравнению с январем-июнем 2016г. объемы заграничных перевозок грузов уменьшились на 12,5%.

В январе-июне 2017 года увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка нефти выросла на 7,9%, газа - на 14,9%. Транзит нефти вырос на 4,9%, газа - на 21,3%. Вместе с этим перекачка и транзит аммиака сократились соответственно на 30,9% и на 31,1%.

Перевозка грузов авиатранспортом в январе-июне 2017 года сократилась на 0,9% - до 0,04 млн тонн.



Грузовые перевозки в Украине в январе-июне 2017 года характеризуются следующими данными:

Грузооборот Перевезено грузов млн ткм в % к январю-июню 2016г млн тонн в % к январю-июню 2016г. Транспорт 166881,2 109,1 308,4 105,7 железнодорожный 94925,9 106,1 166,2 102,3 Автомобильный 18904,9 108,8 82,3 108,7 водный 2059,1 121,9 2,3 93,3 трубопроводный 50878,0 114,9 57,6 112,8 авиационный 113,3 97,6 0,04 91,1

Данные: Госстат