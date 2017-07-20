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В январе-июне объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг увеличился на 10,5% до 2,7 млрд гривен
16:51 20.07.2017 |
В январе-июне 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 10,5% до 2 740,3 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.
В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 1 871,8 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 868,5 млн гривен (1 443,9 млн гривен и 1 035,2 млн гривен соответственно за аналогичный период 2016 года).
Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в июне 2017 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 24,2% и составил 164,9 гривен.
В январе-июне субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 3 667,1 тыс. домохозяйств, что на 573,4 тыс., или на 18,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
В городских населенных пунктах субсидии получили 2 495,6 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 1 171,5 тыс.
Всего в январе-июне за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 6 329,7 тыс. домохозяйств, что 2 раза больше по сравнению с январем-июнем 2016 года (из них на городские населенные пункты приходится 68,1% обращений).
Среди домохозяйств, получающих субсидии, 57,3% состояли из 1 человека, 23,7% - из 2 человек, остальные - из 3 и более человек.
Как сообщали Українські Новини, в январе-мае 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 7,1% до 2 472,7 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
В 2016 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился в 2,4 раза (143,2%) до 5 704,7 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (2 345,9 млн гривен).
Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.
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