Финансовые новости
- |
- 20.07.17
- |
- 16:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Порошенко подписал закон "О Фонде энергоэффективности"
13:27 20.07.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко в четверг в Киеве подписал закон "О Фонде энергоэффективности", направленный на поддержку внедрения энергоэффективности в многоэтажном жилищном секторе страны, а также позволит привлечь для его работы EUR100 млн от Европейского Союза.
"Необходимость создания Фонда была понятна десятки лет назад, но важно, что сейчас, когда мы его создаем, он одобрен всеми нашими международными партнерами, международными финансовыми организациями. Я уверен, что результаты нашей практической деятельности мы будем иметь уже в ближайшие время", - сказал П.Порошенко в ходе посвященных подписанию закона Украины "О Фонде энергоэффективности" мероприятий в четверг в Киеве.
Как сообщалось, Верховная Рада Украины 8 июня приняла закон "О Фонде энергоэффективности".
Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко подчеркнул, что данный закон даст возможность украинским домохозяйствам, при реализации мер по термомодернизации, экономить до 50% потребления энергоресурсов.
По его словам, работа Фонда поможет сократить потери газа в системе теплоснабжения и жилом секторе страны, которые ежегодно составляют 2,4 млрд куб. м и 9 млрд куб. м соответственно, создать до 75 тыс. новых рабочих мест, а также за пять-восемь лет запустить рынок услуг в сфере энергоэффективности объемом около EUR30 млрд, главным участником которого станет малый и средний бизнес.
Саму же работу Фонда планируется направить на взаимодействие с собственниками частных и многоквартирных жилых домов с целью повышения класса энергоэффективности таких зданий и компенсации затрат на выполнение соответствующих работ.
Планируется, что размер компенсации домохозяйствам будет зависеть от того, как изменится класс энергоэффективности жилого дома в результате реализации проекта.
Максимальный размер компенсации для организации совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) будет составлять 50% потраченных средств в случае, если энергоэффективность здания в результате проекта повысится до класса "А" по международным стандартам.
Предполагается, что бесплатные центры технической помощи в сфере энергоэффективности будут созданы в каждой области Украины при поддержке Европейского Союза.
По словам Г.Зубко, контролироваться Фонд будет независимым наблюдательным советом, включающим представителей Международной финансовой корпорации (IFC), которая будет технически поддерживать работу Фонда, других международных партнеров и украинского правительства. В то же время технический офис Фонда будет заниматься разработкой типовых проектов энергомодернизации домов и финансовых инструментов для их реализации.
22 июня вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович сообщил, что Европейский Союз выделит Украине EUR100 млн для Фонда энергоэффективности, как только украинский парламент завершит формирование законодательного поля для работы Фонда. М.Шефчович выразил надежду, что законы, которые осталось принять, будут проголосованы Верховной Радой уже в ближайшие дни.
"Мы очень близки к завершению всех необходимых законодательных шагов, это очень важно ... Если Украина достигнет уровня энергоэффективности, который есть у Польши, то будет экономить больше энергии, чем в год потребляет Испания", - резюмировал он.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|России будет очень сложно запустить турбины Siemens в Крыму
|"Дочь Рабиновича". Савченко наконец нашли политического соратника
|Гибридная война Фирташа
|Когда ждать российского прорыва на Мариуполь
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть немного усилила подъем, цена Brent превысила $50 за баррель
|Оборот розничной торговли Украины в январе-июне вырос на 7,3% - Госстат
|Порошенко одобрил обязательную сертификацию энергоэффективности зданий и объектов строительства
|Порошенко подписал закон "О Фонде энергоэффективности"
|В 1-м полугодии дивиденды от госпакетов акций принесли госбюджету 562,6 млн гривен
|В 1-м полугодии аренда госимущества принесла бюджету 491,3 млн гривен
Это интересно
|Возвращение "умных" очков Google: что изменилось
|Доля Windows Phone упала почти до нуля, у Android — 85% рынка
|ФБР предупредило родителей об опасности IoT-игрушек
|Хакер похитил почти $8 млн в криптовалюте, подменив адрес Ethereum-кошелька, на который отправлялись деньги во время ICO
|В Samsung Pay появилась поддержка PayPal
|32-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A стоит около $160
|«Нано-квартиры» – последняя тенденция рынка в перенаселенном Гонконге