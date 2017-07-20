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В 1-м полугодии аренда госимущества принесла бюджету 491,3 млн гривен
12:55 20.07.2017 |
В январе-июне Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 491,327 млн гривен от аренды государственного имущества.
Об этом Українським Новинам сообщил представитель ФГИ.
В 2017 году было предусмотрено 1,6 млрд гривен поступлений в бюджет от аренды госимущества; таким образом, план за год выполнен на 30,71%.
Как сообщали Українські Новини, в январе-мае Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил в государственный бюджет 408,554 млн гривен от аренды государственного имущества.
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