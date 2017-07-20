Работу системы регистрации рисковых налоговых накладных пытаются дискредитировать, - ГФС

Государственная фискальная служба заявляет о попытках некоторых субъектов хозяйствования дискредитировать работу системы регистрации рисковых налоговых накладных.

Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.

Как известно, с 1 июля 2017 года в полноценном режиме заработала система мониторинга оценки рисков, которая дает возможность приостановления регистрации рисковых налоговых накладных.

"Анализ работы системы показал, что есть ряд субъектов, которые все еще ищут возможности для блокировки системы и ее полной отмены. Кроме того, в информационном поле ведется массовая дискредитация работы электронной процедуры выявления злоупотреблений в системе НДС в частности и Государственной фискальной службы Украины в целом", - говорится в сообщении службы.

Обнаружено около десятка компаний, которые за короткий промежуток времени загружали в систему фиктивные налоговые накладные, с целью нарушить работу системы.

За время работы системы такие бизнесмены пытались зарегистрировать десятки тысяч налоговых накладных, ежеминутно фиксировались попытки регистрации около 500 накладных.

Так, например, один плательщик пытался зарегистрировать 3 566 налоговых накладных на сумму 7,4 млн гривен, второй - 1 812 налоговых накладных на сумму 0,3 млн гривен, третий - 92 налоговые накладные на сумму 2,4 тыс. гривен.

Однако они были заблокированы системой.

ГФС акцентирует внимание, что общее количество всех заблокированных накладных составляет около 1%.

Экономический эффект за период работы в тестовом режиме (3 месяца) системы - дополнительные 7 млрд гривен в государственный бюджет.

В то же время бизнес, чьи налоговые накладные были заблокированы, должен подтвердить документально реальность проводимых операций.

В таком случае налоговые накладные будут разблокированы.

ГФС рекомендует бизнесу подавать документацию в подтверждение в электронном виде для ускорения процедуры рассмотрения заявления комиссией.

Как сообщали Українські Новини, ранее Министерство финансов сообщило, что проявились проблемы в воплощении инициативы по полноценному запуску работы системы рисков по возмещению НДС.