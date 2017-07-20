В ВТО состоялись консультации по иску России к Украине в связи с вводимыми ограничениями - Минэкономразвития

В среду в Женеве в рамках Всемирной торговой организации состоялись консультации по иску России к Украине в связи с постоянно вводимыми в отношении России ограничениями, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Российскую делегацию на консультациях возглавлял директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков, украинскую - замминистра экономического развития Украины Наталья Микольская.

"Решение о дальнейших действиях России в этом споре будет принято после обработки результатов встречи", - отметили в Минэкономразвития.

Как сообщалось, 19 мая 2017 года Россия направила в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми Украиной ограничениями в отношении РФ. Подача запроса на консультации является первым этапом разбирательства спора внутри ВТО. Консультации должны были пройти в течение двух месяцев. Если консультации не приведут к приемлемым результатам, РФ сможет инициировать создание третейской группы по разбирательству спора.

В Минэкономразвития напоминают, что речь идет, в частности, о запретах на ввоз из России мясных и молочных продуктов, рыбы, винно-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений, и многих других товаров. Особые процедуры применяются при ввозе российских книг и иной печатной продукции. Особый режим налогообложения применяется при ввозе подержанных российских автомобилей.

