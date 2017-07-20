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Оборот розничной торговли Украины в январе-июне вырос на 7,3% - Госстат
08:58 20.07.2017 |
Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции в январе-июне 2017 года в сопоставимых ценах увеличился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики в среду.
Как сообщает Госстат, в июне по сравнению с маем текущего года этот показатель уменьшился на 1,9%, а по сравнению с июнем-2016 - увеличился на 9%.
Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе-июне 2017г. зафиксирован в Закарпатской (на 20,9%), Винницкой (на 16,9%), Одесской (на 13,8%), Сумской (на 10,2%), Львовской (на 9,2%) областях и г.Киеве (на 8,7%).
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