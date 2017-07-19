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Правительство создало реестр держателей субсидий
14:16 19.07.2017 |
Кабинет министров Украины создал единый государственный реестр держателей жилищных субсидий и поручил его разработку Министерству социальной политики.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.
Министерству социальной политики поручено обеспечить создание реестра до 20 декабря 2017 года.
Сам реестр начнет свою работу с 1 января 2018 года.
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