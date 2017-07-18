В июне официальный уровень безработицы сохранился на 1,3%

В июне 2017 года официальный уровень безработицы сохранился на уровне мая на 1,3%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

По данным Госстата, по состоянию на 1 июля 2017 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 330,2 тыс. безработных.

На 1 мая 2017 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 352,6 тыс. безработных.

Количество безработных, получивших государственную помощь в июне, составило 265,1 тыс. человек, средний размер пособия на одного безработного - 1 921 гривен.

Как сообщали Українські Новини, в мае 2017 года официальный уровень безработицы понизился на 0,1 процентного пункта до 1,3%.