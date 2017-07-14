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Лоукостер Ryanair готов к возобновлению переговоров "Борисполем" – Омелян
12:55 14.07.2017 |
Один из крупнейших европейских лоукостеров авиакомпания Ryanair готова к возобновлению переговоров с государственным аэропортом "Борисполь", заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"Вчера у меня был разговор с руководством Ryanair. Они готовы к возобновлению переговоров, если эти переговоры будут действительно переговорами. Напомню, что до этого момента переговоров практически не было. Были просто публичные обвинения. Я надеюсь, что с поддержкой президента и премьера Украины переговоры будут завершены на выгодных условиях для Украины", - сказал он.
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