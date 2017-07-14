Пенсионная реформа будет иметь незначительное влияние на сальдо госбюджета, - НБУ

Национальный банк считает, что пенсионная реформа будет иметь незначительное влияние на сальдо сводного бюджета и бюджета сектора общего государственного управления (СОГУ).

Об этом говорится в обновленном инфляционном отчете НБУ, передают Українські Новини.

По мнению НБУ, фискальная политика смягчится, о чем свидетельствует ожидаемое расширение структурного дефицита.

"Фискальное стимулирование совокупного спроса в значительной мере будет реализовано путем роста среднего размера пенсий с октября 2017 года. В среднесрочной перспективе дальнейшее смягчение фискальной политики будет ограничиваться необходимостью удержания дефицита СОГУ по обязательствам перед МВФ (в пределах 3% ВВП)", - отмечает Нацбанк.

По мнению центрального банка, пенсионная реформа, анонсированная правительством, в текущей редакции наибольшее положительное влияние окажет на личное потребление, однако уменьшатся возможности бюджета по осуществлению расходов развития.

"Влияние пенсионной реформы на сальдо сводного бюджета и бюджета СОГУ ожидается незначительным. Рост расходов на пенсии в значительной мере будет компенсироваться увеличением поступлений от ЕСВ, в том числе за счет дальнейшей детенизации рынка труда, связанного с повышением требований к минимальному пенсионному стажу", - прокомментировал Нацбанк.

Прогнозируется, что квазифискальные потребности со стороны банковского сектора и Фонда гарантирования вкладов будут умеренными, а НАК "Нефтегаз" не будет нуждаться в поддержке из бюджета.

Первичный профицит сводного бюджета будет сохраняться на уровне не менее 1% ВВП, учитывая значительные расходы на обслуживание долга.

Как сообщали Українські Новини, 13 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о начале пенсионной реформы.

Документом предусматривается повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет ежегодно до 2028 года.