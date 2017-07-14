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НБУ оценивает рост ВВП во 2-м квартале в 1,5%
09:05 14.07.2017 |
Национальный банк оценивает рост валового внутреннего продукта (ВВП) во 2-м квартале в 1,5%.
Об этом говорится в обновленном инфляционном отчете Национального банка, передают Українські Новини.
НБУ считает, что во 2-м квартале прекращение торговли с неконтролируемыми территориями продолжило сказываться на показателях экономической активности, прежде всего промышленности.
"Имеющиеся показатели деятельности предприятий ГМК (горно-металлургического комплекса) в целом соответствуют оценкам Национального банка по влиянию разрыва транспортного сообщения на востоке страны. В то же время ситуация в энергетическом секторе оказалась несколько хуже, чем ожидалось, что, однако, в известной степени обусловлено временными факторами (в частности погодными условиями). С другой стороны, продолжалось улучшение деловых ожиданий предприятий и потребительских настроений населения, а также ускорился рост капитальных расходов сводного бюджета. В общем оценка роста реального ВВП во 2-м квартале 2017 была снижена по сравнению с предыдущим прогнозом (до 1,5% г/г)", - сообщает Нацбанк.
В целом прогноз роста реального ВВП в 2017 году пересмотрен до 1,6% из-за худших результатов экономической деятельности в 1-й половине года и снижения оценок урожая зерновых.
Однако в 2018-2019 годах рост ВВП ускорится в соответствии с 3,2% и 4%.
"Этому будут способствовать постепенное смягчение фискальной и монетарной политики, которые будут стимулировать потребительский спрос, улучшение инвестиционной привлекательности экономики, а также рост экспорта на фоне улучшения условий торговли и высоких объемов урожая", - добавил Нацбанк.
Как ожидается, частное потребление будет основным драйвером экономического роста на прогнозном горизонте благодаря росту реальной зарплаты и запланированному повышению пенсий осенью 2017 года, улучшению потребительских настроений населения и восстановлению кредитования.
Как сообщали Українські Новини, в июле Национальный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2017 году с 1,9% до 1,6%.
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