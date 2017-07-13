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Рада освободила от штрафов не подавших налоговые и акцизные накладные из-за кибератаки налогоплательщиков
Верховная Рада освободила от штрафов налогоплательщиков, которые не подали налоговые и акцизные накладные из-за хакерской атаки.
За принятие в целом законопроекта №6684 проголосовали 257 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Авторами документа являются депутаты Нина Южанина, Максим Курячий, Роберт Горват ("Блок Петра Порошенко"), Татьяна Острикова ("Самопомощь"), Олег Кришин ("Народный фронт") Александр Герега (внефракционный).
27 июня была осуществлена массовая кибератака, направленная на информационно-телекоммуникационные системы значительного количества налогоплательщиков, которая привела к прекращению функционирования компьютерных систем.
По данному факту налогоплательщиками были поданы заявления о повреждении компьютерных систем в департамент киберполиции Национальной полиции.
"Несанкционированное вмешательство в работу компьютерных сетей привело к потере и блокированию информации. Значительное количество налогоплательщиков пользовалось М.Е.Doс, с помощью которой проводилась процедура регистрации налоговых накладных/расчетов корректировок и формирования налоговой отчетности по НДС. Начиная с 5 июля регистрация налоговых накладных/расчетов корректировок и формирования налоговой отчетности через М.Е.Doс невозможна в результате проведения следственных действий департаментом киберполиции", - сообщается в пояснительной записке к документу.
29 июня на сайте Государственной фискальной службы было размещено объявление, что с помощью сервиса "Электронный кабинет плательщика" налогоплательщики имеют возможность создать и отправить налоговую отчетность в органы ГФС.
Как сообщают авторы законопроекта, сервис "Электронный кабинет плательщика" стабильно не работает и постоянно отключается.
Действующими нормами Налогового кодекса установлены большие штрафные санкции за несвоевременную регистрацию налоговых и акцизных накладных (от 10 до 50% суммы НДС - ст.1201 Налогового кодекса Украины, от 2 до 50% от объема горючего - ст.1202 Налогового кодекса Украины).
В связи с этим, законопроектом вносятся изменения в Налоговый кодекс, и предусматривается срок, в который налогоплательщик обязан восстановить базы данных учета, которые были повреждены в результате кибератаки.
Кроме того, законопроектом освобождаются налогоплательщики от штрафных санкций за несвоевременную регистрацию налоговых и акцизных накладных, составленных в период с 1 по 30 июня 2017 года.
Также будет предоставлена возможность зарегистрировать такие налоговые и акцизные накладные до 31 июля 2017 года.
Как сообщали Українські Новини, во вторник 27 июня ряд госучреждений и компаний заявили о том, что они подверглись кибератаке вируса Petya.A.
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