Верховная Рада продлила действие экспортной пошлины на металлолом €30/тонна до 15 сентября 2018 года.

За принятие соответствующего законопроекта №6382 проголосовали 247 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно пояснительной записке, целью принятия законопроекта является сохранение действенного механизма правового регулирования экспорта металлолома для уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке для первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и обеспечения условий восстановления объектов инфраструктуры.

Кроме того, законопроект направлен на стабилизацию ситуации в металлургической отрасли и смежных секторах, сохранение существующих и создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в государственный бюджет за счет повышения экспортной пошлины на металлолом, а также создание большей добавленной стоимости на территории государства путем глубокой переработки дефицитного сырья, образованной на ее территории.

Как сообщали Українські Новини, комитет Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства рекомендовал парламенту принять закон о продлении действия пошлины на экспорт лома черных металлов в размере 30 евро за тонну до 15 сентября 2018 года с предложениями Президента Петра Порошенко.

Порошенко ветировал закон, который предусматривает продление действия экспортной пошлины на лом черных металлов в размере 30 евро за тонну на 2 года до 15 сентября 2019 года, с предложением заменить установить срок действия пошлины до 15 сентября 2018 года.

При этом, если первоначальная редакция законопроекта предлагала заменить срок действия пошлины с 15 сентября 2016 года по 15 сентября 2017 года на срок с 15 сентября 2016 года до 15 сентября 2019 года, то с правками Президента закон будет устанавливать срок действия пошлины с 15 сентября 2016 года по 15 сентября 2018 года.

8 июня Рада приняла за основу и в целом законопроект, предусматривающий продление действия экспортной пошлины на лом черных металлов в размере 30 евро за тонну на 2 года.

8 июня представительство Европейского Союза в Украине заявило, что продление действия экспортной пошлины на металлолом в размере 30 евро/тонна на 2 года противоречит международным обязательства Украины.