Финансовые новости
- |
- 13.07.17
- |
- 23:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Госказначейство возместило 30,1 млрд гривен НДС с начала работы нового реестра возмещения в апреле
17:59 13.07.2017 |
Министерство финансов констатирует, что Государственная казначейская служба за время работы реестра автоматического возмещения НДС возместила 30,1 млрд гривен налога.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передают Українські Новини.
За время функционирования нового реестра Госказначейство возместило 30,1 млрд гривен.
Кроме того, 15 налогоплательщиков получили средства по процедуре автоматического согласования в размере 41,2 млн гривен.
За апрель-июнь 2017 года органами ГФС принято и внесено в реестр 10 500 заявлений на общую сумму более 38,8 млрд гривен.
Из них было отказано в возмещении - 133 млн гривен, а возмещено на счет плательщика - 17,4 млрд гривен.
Остаток, подлежащий возмещению, составляет 12,4 млрд гривен (из них остаток по заявлениям, которые поступили в апреле - 58,2 млн гривен, в мае - 1,6 млрд гривен, в июне - 10,7 млрд гривен).
По состоянию на 11 июля 2017 года, остаток по заявлениям, поданным до 1 запуска реестра, уже составляет менее 2,1 млрд гривен.
В июле 2017 года в реестр поступило 47 заявлений на общую сумму почти 11,9 млн гривен.
Также отправлены уведомления об отказе в принятии налоговой декларации или уточняющего расчета на сумму 0,6 млн гривен.
Возмещения еще не осуществлялись.
Как сообщали Українські Новини, 1 апреля Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Перезагрузка КСУ. Портновцам осталось "править" два месяца
|В НАБУ не видят альтернативы созданию отдельного антикоррупционного суда, палаты не решат актуальные проблемы
|Рада приняла проект пенсионной реформы в первом чтении
|Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ ожидает размещение Украиной в 2018г евробондов на $2 млрд
|В НАБУ не видят альтернативы созданию отдельного антикоррупционного суда, палаты не решат актуальные проблемы
|Рада освободила от штрафов не подавших налоговые и акцизные накладные из-за кибератаки налогоплательщиков
|Рада продлила действие экспортной пошлины на металлолом €30/тонна до 15 сентября 2018
|Депутаты предлагают упростить процедуру получения лицензии в Украине на производство мелкими виноделами
|Рада приняла проект пенсионной реформы в первом чтении
Это интересно
|Полиция Берлина задержала укравших монету в 100 кг
|Смартфоны выявили самые ленивые и самые активные страны
|11 городов с самыми дорогими небоскребами
|Dell начала продажи «первого в мире» ноутбука с беспроводной зарядкой
|Биткоину предрекли раскол надвое. Рынок размером $41 млрд может погибнуть до конца лета
|Рукописи Мао Цзэдуна о литературе проданы почти за $1 млн
|Новая Audi A8: «подпрыгивающая» подвеска, смартфон вместо ключа и массаж ступней