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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Госказначейство возместило 30,1 млрд гривен НДС с начала работы нового реестра возмещения в апреле

17:59 13.07.2017 |

Экономика

 

Министерство финансов констатирует, что Государственная казначейская служба за время работы реестра автоматического возмещения НДС возместила 30,1 млрд гривен налога.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передают Українські Новини.

За время функционирования нового реестра Госказначейство возместило 30,1 млрд гривен.

Кроме того, 15 налогоплательщиков получили средства по процедуре автоматического согласования в размере 41,2 млн гривен.

За апрель-июнь 2017 года органами ГФС принято и внесено в реестр 10 500 заявлений на общую сумму более 38,8 млрд гривен.

Из них было отказано в возмещении - 133 млн гривен, а возмещено на счет плательщика - 17,4 млрд гривен.

Остаток, подлежащий возмещению, составляет 12,4 млрд гривен (из них остаток по заявлениям, которые поступили в апреле - 58,2 млн гривен, в мае - 1,6 млрд гривен, в июне - 10,7 млрд гривен).

По состоянию на 11 июля 2017 года, остаток по заявлениям, поданным до 1 запуска реестра, уже составляет менее 2,1 млрд гривен.

В июле 2017 года в реестр поступило 47 заявлений на общую сумму почти 11,9 млн гривен.

Также отправлены уведомления об отказе в принятии налоговой декларации или уточняющего расчета на сумму 0,6 млн гривен.

Возмещения еще не осуществлялись.

Как сообщали Українські Новини, 1 апреля Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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