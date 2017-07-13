Рада увеличила госбюджет-2017 примерно на 40 млрд грн

Верховная Рада увеличила доходную часть государственного бюджета Украины 2017 года примерно на 39,7 млрд грн – до 771 млрд грн, расходную – на 40,7 млрд грн, до 841,1 млрд грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" за соответствующий законопроект №6600 проголосовало в четверг минимально необходимое для этого количество депутатов – 226.

Предельный размер дефицит госбюджета сохранен на прежнем уровне в 77,7 млрд грн за счет уменьшения объемы выдачи кредитов из госбюджета на 1 млрд грн – до с 13,7 млрд грн.

Одновременно предельный размер прямого госдолга на конец текущего года увеличен на 107 млрд грн – до 1 трлн 823,7 млрд грн за счет учета докапитализации ПриватБанка, тогда как потолок гарантированного долга остался прежним – 579,4 млрд грн.

Как сообщалось, Верховная Рада 22 июня приняла этот правительственный законопроект в первом чтении, согласившись увеличить доходы и расходы госбюджета соответственно на 26 млрд грн и 27 млрд грн, из которых 14,1 млрд грн направить на выплаты по жилищно-коммунальным субсидиям. Правительство в пояснительной записке к документу отмечало, что согласно пересмотренному макропрогнозу оценка номинального ВВП в 2017 году повышена до 2,846 трлн с 2,585 трлн грн, что позволило увеличить план по целому ряду доходов.

Одобренный документ предполагал, среди прочего выделение 2,66 млрд грн на оборону и безопасность, 280 млн грн – на зарплату шахтерам и 100 млн грн – на средства защиты, 200 млн грн – на продолжение программы бесплатных лекарств и возможного расширения перечня лекарств, предоставляемых хроническим больным, 400 млн грн – на увеличение медицинских субвенций на местах.

Планировалось также выделить 500 млн грн на пилотный проект по смене финансирования медпомощи в Нацакадемии медицинских наук Украины, однако при втором чтении эта сумма была уменьшена на 85,5 млн грн, 80 млн из которых были перекинуты на другие цели этой Нацакадемии.

Основным изменением в проекте в ходе второго чтения стало увеличение расходов и доходов еще почти на 14 млрд грн, в том числе на 11 млрд грн – за счет доходов от спецконфискации. (В конце апреля Госказначейство в ее рамках получило $1,1 млрд, или около 28,6 млрд грн по текущему курсу, тогда как в госбюджете-2017 было заложено только 11,6 млрд. Правительство готовилось внести в парламент отдельный законопроект о распределении излишка от спецконфискации, однако депутаты опередили его, оставив нераспределенными около 7 млрд грн).

Средства от спецконфискации были направлены на повышение обороноспособности и безопасности государства – 4 млрд грн, сельскую медицину – 4 млрд грн, дорожное строительство – 1 млрд грн, а также на Нацполицию – 980 млн грн, Госпогранслужбу – 400 млн грн, Нацгвардию – 200 млн грн, Госохрану – 60 млн грн. Еще 300 млн грн расходов на обустройство границы были переброшены за счет спецконфискации на спецфонд с общего фонда.

По общему фонду депутаты увеличили субвенции местным бюджетам на социально-экономическое развитие отдельных территорий – на 1 млрд грн, расходы на ВУЗы – на 186 млн грн (из них 10 млн грн – Нацуниверситету им.Шевченко), на строительство детских домой семейного типа – 200 млн грн, на физкультуру – 83 млн грн и строительство искусственных футбольных полей – 20 млн грн, на погашение долгов по зарплате работникам "Южмаша" – 50 млн грн, на разведку – 27 млн грн, на МинАТО – 17 млн грн, на лечение за рубежом – 16 млн грн.

Документ предусматривает перенаправление 279 млн грн на развитие угольной и торфодобывающей промышленности на дотации угледобывающим предприятиям на покрытие расходов по себестоимости угольной продукции.

Одновременно, по предложению комитета, Рада отказалась от первоначально одобренной инициативы выделить дополнительно 600 млн грн Государственной фискальной службе (из которых 468 млн грн на оплату труда), но добавить 550 млн грн прокуратуре (450,8 млн грн – на зарплату), 150 млн грн – СБУ (125,8 млн грн – на зарплату), а также 207,8 млн грн – пенитенциарным учреждениям (все на зарплату).

Предполагается также увеличение расходов на Верховную Раду – на 53,7 млн грн, Администрацию президента – на 32,1 млн грн. Еще 266 млн грн, или 15% существующему бюджету, дополнительно получит Госспецсвязи, в том числе 40 млн грн – по спецфонду за счет спецконфискации.

Отдельная дискуссия в ходе голосования развернулась вокруг одобренного комитетом предложения выплачивать гособлигациями спорное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС), накопившееся в размере 4.6 млрд грн к моменту введения 1 января 2016 года системы электронного администрирования НДС. Экс-министр финансов Виктор Пинзеник заявил о достаточности у Госказначейства средств для выплаты такого возмещения, в случае соответствующих судебных решений, живыми деньгами и потребовал поставить эту правку на подтверждение. В результате Раде не удалось провести эту правку, инициированную комитетом.

Как сообщалось, доходы госбюджета-2017 утверждены запланированы в размере 731,03 млрд грн, расходы – 800,13 млрд грн, что соответственно на 18,6% и 16,8% превышает фактические показатели госбюджета-2016.

По общему фонду госбюджета намечено получить в этом году 673,74 млрд грн и расходовать 739,71 млрд грн, нарастив показатели 2016 года соответственно на 17,2% и 15,1%.

По итогам января-мая доходы составили 325,77 млрд грн, что на 13,8%, или на 39,5 млрд грн, превысило показатели временного плана. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года доходы возросли на 106,54 млрд грн, или на 48,6%. Одной из причин такого перевыполнения стало поступление в спецфонд 29,7 млрд грн от спецконфискации и намного более раннее, чем в прошлом году, начало поступлений средств от Нацбанка.

Общий фонд госбюджета за январь-май-2017 получил 275,19 млрд грн, что на 4,7% лучше плана и на 32,9% превышает показателя января-мая-2016.