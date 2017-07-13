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Всемирный банк призывает Украину отменить мораторий на продажу земель
15:50 13.07.2017 |
Всемирный банк призывает правительство Украины с января отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Об этом заявила директор Всемирного Банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен, передает Bloomberg.
"Чтобы получить дополнительную помощь, правительство должно продвинуться в вопросах реформы здравоохранения, а также земельной и пенсионной реформ", - сказала Кахконен.
"Банк, который вложил более 10 миллиардов долларов в Украину, готов и дальше помогать в реализации ее планов", - заявила она.
"Мы очень довольны прогрессом, достигнутым правительством за последний год, - они провели очень важные реформы и продвинули страну вперед. Мы надеемся, что в стране сохранится политическая стабильность и реформы продолжатся", - сказала Кахконен.
Она также призвала правительство снять мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в январе.
"Этот шаг будет направлен на стимулирование сельского хозяйства. Всемирный банк может рассмотреть некоторые финансовые проекты в этой сфере, такие как ирригация", - подытожила она.
Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство до сих пор работает над проектом закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".
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