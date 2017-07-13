Всемирный банк призывает Украину отменить мораторий на продажу земель

Всемирный банк призывает правительство Украины с января отменить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Об этом заявила директор Всемирного Банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен, передает Bloomberg.

"Чтобы получить дополнительную помощь, правительство должно продвинуться в вопросах реформы здравоохранения, а также земельной и пенсионной реформ", - сказала Кахконен.

"Банк, который вложил более 10 миллиардов долларов в Украину, готов и дальше помогать в реализации ее планов", - заявила она.

"Мы очень довольны прогрессом, достигнутым правительством за последний год, - они провели очень важные реформы и продвинули страну вперед. Мы надеемся, что в стране сохранится политическая стабильность и реформы продолжатся", - сказала Кахконен.

Она также призвала правительство снять мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в январе.

"Этот шаг будет направлен на стимулирование сельского хозяйства. Всемирный банк может рассмотреть некоторые финансовые проекты в этой сфере, такие как ирригация", - подытожила она.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство до сих пор работает над проектом закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".