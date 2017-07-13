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Плохая медицина обходится Украине в 4% ВВП - Всемирный банк
15:46 13.07.2017 |
Украина тратит на медицину значительно больше, чем любая страна с аналогичным уровнем доходов - 4% ВВП.
Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты со ссылкой на руководителя программ человеческого развития Всемирного банка Фона Зао.
По его словам, система финансирования сферы медицины в нашей стране является крайне неэффективной: Украина тратит на медицину более 4% ВВП - существенно больше, чем любая страна с похожим уровнем доходов, а качество медицинских услуг остается неудовлетворительным.
Всемирный банк намерен поддерживать частный сектор в Украине в направлении реформирования системы здравоохранения. На сегодня государственный сектор контролирует реформы в этом секторе. Повышение конкурентоспособности в частном секторе будет способствовать проведению надлежащих реформ, что приведет к улучшению системы в целом.
В 2015 году было подписано соглашение между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (институт Всемирного банка) по внедрению в Украине проекта "Улучшение здравоохранения на службе людей", в рамках которого наша страна получит до 215 млн долл.
Предпосылками идеи проекта стали: низкий уровень здоровья населения Украины, а следовательно снижение ожидаемой продолжительности жизни; медленный процесс реформирования системы здравоохранения; недостаточный уровень экономических возможностей государства, в том числе финансирования медицинской отрасли в целом.
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