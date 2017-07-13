Финансовые новости
- |
- 13.07.17
- |
- 14:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Крупный бизнес заплатил на 20% больше налогов, чем в прошлом году
13:46 13.07.2017 |
За первое полугодие 2017 г. плательщики Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы перечислили в госбюджет 128,6 млрд грн налогов, сообщает пресс-служба ГФС.
Этот показатель на 20% или на 21,3 млрд грн больше, чем в первом полугодии 2016 г.
Доля налоговых платежей от крупного бизнеса составила 58,3% от общего сбора государственного бюджета налоговых платежей по Украине.
При этом НДС было уплачено 59,1 млрд грн (на 21% больше, чем в первом полугодии 2016 г.), акцизного налога - 28,9 млрд грн (рост на 21%), налога на прибыль - 23,2 млрд грн, части чистой прибыли - 4,3 млрд грн.
Ранее сообщалось, что всего в январе-июне 2017 г. в сводный бюджет поступило 393,6 млрд грн, что на 28,2% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада приняла новую редакцию закона о КС
|Юнкер: в Украине нужно создать специальную антикоррупционную палату в рамках существующей судебной системы
|Как Роллинс превратился в Ванхеке-2
|Борьба за аудит НАБУ продолжится осенью
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Приват минимально повысил стоимость автогаза 13 июля
|Нефть дешевеет 13 июля на отчете МЭА, Brent опустилась до $47,4 за баррель
|Рада приняла новую редакцию закона о КС
|МЭА: возвращение рынка нефти к балансу откладывается
|Крупный бизнес заплатил на 20% больше налогов, чем в прошлом году
|Первый в Украине агрофудкластер начал работать в Харькове
Это интересно
|11 городов с самыми дорогими небоскребами
|Dell начала продажи «первого в мире» ноутбука с беспроводной зарядкой
|Биткоину предрекли раскол надвое. Рынок размером $41 млрд может погибнуть до конца лета
|Рукописи Мао Цзэдуна о литературе проданы почти за $1 млн
|Новая Audi A8: «подпрыгивающая» подвеска, смартфон вместо ключа и массаж ступней
|В первом квартале 2017 года лидерами по росту цен на дедвижимость оставались китайские города
|LG представила Q6 из среднего ценового сегмента