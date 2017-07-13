Полиция задержала 8 подозреваемых в незаконной разработке отвалов и вмешательстве в поставки металлолома на промпредприятия в составе ОПГ

Сотрудники Национальной полиции 12 июля задержали 8 подозреваемых в незаконной разработке шлаковых отвалов и насильственном вмешательстве в поставки металлолома на крупные промышленные предприятия в составе организованной преступной группы в Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции в Запорожской области, передают Українські Новини.

По данным ведомства, всего в участии в ОПГ подозреваются 35 человек.

Из 8 задержанных, 2 подозреваются в организации преступной группы.

"Преступники занимались незаконными разработками шлаковых отвалов и увеличивали фактический вес металлолома путем вмешательства в работу автоматизированных систем, компьютерных сетей весов главных бюджетообразующих предприятий страны, то есть подделывали информацию. А после этого они переводили в наличные и легализовали разницу средств, полученных преступным путем. Информацию о порядке поставки, переработки металлолома и схему расчета с поставщиками злоумышленники получали путем насильственных действий в отношении работников предприятий", - говорится в сообщении.

В результате обысков по месту жительства и в автомобилях подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли автомат АКМ калибра 7,62 мм, 6 магазинов к нему и 120 патронов, помповое ружье и ружье "Кобальт" калибра 12 мм, пистолет "Форт-12" калибра 9 мм и 2 магазина с 13 патронами к нему, бронежилет "Корсар-4" и 2 ножа.

Члены преступной организации подозреваются в совершении около 20 тяжких и особо тяжких преступлений.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 185 (кража), ч. 4 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса.

Правоохранители просят Орджоникидзевский районный суд Запорожья избрать подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали Українські Новини, 7 июля полиция задержала 5 подозреваемых в участии в ОПГ и объявила в розыск криминального авторитета "Марика" в Запорожской области.