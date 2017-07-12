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Кабмин выделил еще 300 миллионов на программу "теплых" кредитов
17:58 12.07.2017 |
Кабинет министров Украины выделил 300 миллионов гривень на реализацию программы "теплых" кредитов, предоставляемых на повышение энергоэффективности жилищного фонда. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
"Выделяем дополнительно 300 миллионов гривень на "теплые" кредиты. Задача - до 2020 года стать энергонезависимым государством и эффективно экономить ресурсы", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.
В пресс-службе Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения сообщили, что 260 миллионов гривень из этой суммы будут предоставлены физическим лицам на утепление индивидуального жилья; почти 10 миллионов гривень - на замену котлов; почти 30 миллионов гривень - на энергоэффективные мероприятия для организаций совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов.
В ведомстве отметили, что благодаря этому решению еще как минимум 65 тысяч семей смогут воспользоваться программой безвозвратной финансовой помощи на утепление жилья и замену газовых котлов.
Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Кабинет министров Украины заложил в государственный бюджет на 2017 год 400 миллионов гривень на реализацию программы по финансированию населению "тёплых" кредитов, тогда как в 2016 году на эти цели было выделено 900 миллионов гривень. По словам главы Госэнергоэффективности Сергея Савчука, выделенных 400 миллионов гривень хватит только на первую половину 2017 года.
Механизм финансирования "теплых" кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.
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