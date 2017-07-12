Гройсман рассказал, когда начнется подготовка к накопительной пенсионной системе

Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает сразу после принятия пенсионной реформы, которая призвана обеспечить осовременнивание пенсий и оздоровление Пенсионного фонда, перейти к подготовке введения накопительной пенсионной системы, предусматривающей прямую зависимость размера пенсии от доходов граждан в течение трудовой жизни.

Об этом глава правительства заявил на заседании правительства в среду.

"Совместно c парламентом мы должны сразу (после принятия пенсионной реформы - УНИАН) перейти к формированию новой системы, накопительной системы, для того, чтобы мы презентовали для украинских граждан полноценную пенсионную систему, которая будет абсолютно полностью служить интересам и пенсионеров, и работающих людей, чтобы они при выходе на пенсию могли получать необходимые для нормальной жизни средства", - сказал Гройсман.