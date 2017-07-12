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Метпредприятия в августе намерены сохранить выпуск металлопродукции на уровне планов июля
17:46 12.07.2017 |
Металлургические предприятия Украины в августе 2017 года ожидают сохранения выплавки стали на уровне запланированных показателей на июль текущего года - 1,7 млн тонн.
Как сообщается в информационной справке объединения металлургических предприятий Украины "Укрметаллургпром" (Днепр) по итогам балансового совещания в среду, план на август предусматривает также сохранение производства общего проката на 1,4 млн тонн, выплавки чугуна - 1,6 млн тонн.
В справочных материалах к совещанию уточняется, что в январе-июне-2017 производство чугуна составило 9,4 млн тонн (79% к аналогичному периоду 2016 года), стали - 10,3 млн тонн (83%) и проката - 8,7 млн тонн (80%).
В июне выпуск чугуна составил 1,5 млн тонн (среднесуточное - 50,4 тыс. тонн, "минус" 0,2 тыс. тонн/сутки, примерно на уровне мая), стали - 1,6 млн тонн (53,1 тыс. тонн, "минус" 0,9 тыс. тонн/сутки, или "минус" 2%), проката - 1,35 млн тонн (44,9 тыс. тонн, "минус" 1 тыс. тонн/сутки, или "минус" 2%).
Текущий среднесуточный объем производства металлопродукции (за 10 суток июля) находится на уровне июньских показателей, отмечается в аналитической справке "Укрметаллургпрома".
По состоянию на 11 июля 2017 года, в работе находятся 16 из 28 действующих доменных печей (57%), 11 конвертеров из 21 (52%), семь мартеновских печей из девяти (78%) и семь электропечей из 15 (47%).
Кроме того, по-прежнему семь доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года).
Согласно справке, объем поставок украинского железорудного сырья в июне составил 1,8 млн тонн ("минус" 200 тыс. тонн к маю), а за шесть месяцев - 12,1 млн тонн (-1,9 млн тонн, или -14% к аналогичному периоду 2016 года). В июне, как и в предыдущем месяце, импортных поставок ЖРС не было.
За шесть месяцев импорт ЖРС составил 90 тыс. тонн (-1,1 млн тонн, или -92% к аналогичному периоду 2016 года). Экспорт ЖРС в июне составил 3,4 млн тонн (больше на 220 тыс. тонн по сравнению с маем), а за шесть месяцев - 20,5 млн тонн (102% к аналогичному периоду 2016 года).
Кроме того, в июне метпредприятиям поставлено 280 тыс. тонн металлолома (на уровне мая), что составило 102% к расчетной потребности метпредприятий. За шесть месяцев поставлено 1,6 млн тонн лома (89% от потребности предприятий и 104% к объему поставок в аналогичном периоде 2016 года).
Запасы металлолома на складах метпредприятий в течение июня увеличились на 20 тыс. тонн и по состоянию на 1 июля составили порядка 120 тыс. тонн (на 1 января - около 190 тыс. тонн).
На экспорт в июне было поставлено 22 тыс. тонн металлолома ("минус" 20 тыс. тонн к маю). Всего за шесть месяцев на экспорт поставлено 131 тыс. тонн лома против 233 тыс. тонн за аналогичный период 2016 года.
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