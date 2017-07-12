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Метпредприятия Украины в I полугодии нарастили потребление газа на 2%, но снизили электроэнергии - на 11%
17:43 12.07.2017 |
Металлургические предприятия Украины в январе-июне 2017 года увеличили потребление природного газа на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 880 млн куб. м.
Как сообщается в информационной справке объединения металлургических предприятий Украины "Укрметаллургпром" (Днепр) по итогам балансового совещания в среду, объем потребленного металлургами газа в июне составил 125 млн куб. м.
Среднесуточное потребление природного газа за шесть месяцев 2017 года составило 4,9 млн куб. м против 4,7 млн куб. м за шесть месяцев 2016 года. При этом в июне-2017 среднесуточное потребление природного газа составило 4,2 млн куб.м.
Кроме того, потребление электроэнергии в январе-июне достигло 5,7 млрд кВт/ч (89% к объему потребления за шесть месяцев 2016 года).
Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2016 году снизили потребление природного газа на 1% по сравнению с 2016 годом - до 1,74 млрд куб. м. Среднесуточное потребление га за год составило 4,8 млн куб. м против 5,5 млн куб. м за 2015-й.
Потребление электроэнергии метпредприятиями за 2016 год составило 12,9 млрд кВт-ч (104% объема потребления в 2015 году).
Метпредприятия Украины в 2015 году сократили потребление природного газа на 19% по сравнению с 2014 годом - до 2,013 млрд куб. м. При этом среднесуточное потребление составило 5,52 млн куб. м против 6,85 млн куб. м за 2014 год.
Потребление электроэнергии в 2015 году сократилось на 13%, до 12,4 млрд кВт-ч.
Метпредприятия Украины в 2014 году потребили около 2,5 млрд куб. м природного газа (81% объема потребления за 2013 год). Среднесуточное потребление составило 6,8 млн куб. м против 8,4 млн куб. м за предыдущий год.
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